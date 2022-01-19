ТОП-5 знаков зодиака, которые разбогатеют в 2022 году

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 41 216

Звезды подскажут, каким представителям астрологического круга скоро крупно везет.

ТОП-5 знаков зодиака, которые разбогатеют в 2022 году

Фото: Depositphotos / fckncg

В 2022 году некоторых представителей зодиакального круга ждет материальное благополучие. Кому именно повезет с деньгами?

Овны

У рожденных под знаком Овна есть реальные шансы продвинуться по карьерной лестнице и получить неплохую прибавку к зарплате. Кроме того, им будет везти с новыми проектами, а командировки будут удачными. В целом, год принесет немало возможностей, но в некоторых случаях потребуется проявить выдержку и не спешить.

Скорпионы

Скорпионы, как и Овны, могут  получить повышение и улучшить свое материальное положение. А советы коллег и старших товарищей будут как нельзя кстати. Также у представителей знака Скорпион будет много возможностей для расширения своих профессиональных контактов.

Стрельцы

У Стрельцов появятся новые источники дохода. Скорее всего, это будет выгодная подработка, которая позволит «прокачать» свои профессиональные способности. Да и в целом год подарит много возможностей карьерного роста. Хотя возможны сложные моменты в решении задач, все пройдет хорошо. А умение общаться с клиентами и заключать выгодные сделки обязательно отметит руководство.

Козероги

Козерогов изменения в карьере ожидают к середине года. Причем это может быть предложение о смене работы или о повышении. Нужно тщательно взвесить все за и против перед принятием окончательного решения. Но очень велика вероятность получения премии или повышения зарплаты.

Водолеи

У Водолеев в январе  будут хорошо идти дела в бизнесе. Те же из них, кто «работает на дядю», могут ожидать премию или щедрую прибавку к жалованию. Звезды в апреле располагают Водолеев к заключению выгодных и прибыльных сделок.

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