Ногти, пятки, язык: как разглядеть дефицит железа, магния и йода на собственном теле

Наиболее часто дефицитные состояния в плане насыщенности организма микроэлементами у людей связаны с нехваткой железа. Также нередко ей сопутствует недостаток магния и йода. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко.

Железо

По словам доктора, дефицит железа в большинстве случаев встречается у женщин. Связано это с тем, что при менструации регулярно происходят кровопотери. Вместе с кровью тело теряет и жизненно важный микроэлемент.

«Обильность менструаций тоже может указывать на дефицит железа, а еще магния. Здесь очень важно смотреть, сколько менструация длится по дням. Она должна идти не более четырех дней. Если она идет пять, шесть или семь дней, это также указывает на дефицит железа и магния. То же происходит, если менструации очень болезненные», — добавила эксперт.

Как отметила Кононенко, кроме перечисленных симптомов на недостаточную насыщенность крови железом указывают выпадение волос, появление седины и трещин на пятках.

«Посмотрите внимательно на свой язык: если на нем есть какие-то мелкие трещины или тем более глубокие трещины, это также будет являться проявлением железодефицита. Его можно увидеть и по ногтям — когда они становятся более ребристыми, они более тонкие и ломкие. Если, например, выпадают брови на наружном кончике, это тоже указывает на дефицит железа», — заключила врач.

Магний

По словам Инны Кононенко, нехватке железа зачастую сопутствует дефицит магния. Проявляет он себя повышенной тревожностью, нервозностью. Если человек ежедневно испытывает стресс, то можно не сомневаться — ему необходимо восполнять недобор по магнию, запасы которого стремительно истощаются. Внешними сигналами являются нервный тик, онемение в конечностях, как полное, так и частичное.

Йод

Еще один важный микроэлемент, о котором важно помнить — это йод. Он необходим не только для поддержания функции щитовидной железы, но и для уверенной работы других систем организма.

«В первую очередь от дефицита йода будет страдать наш мозг и когнитивные функции. Если вы чувствуете, что у вас есть ослабление памяти, внимания или вам сложно сконцентрироваться на каком-то действии, всегда задумывайтесь о дефиците йода», — отметила диетолог.

Определить последствия нехватки йода легко — для этого существует специальный тест. Нужно нарисовать на листе бумаги циферблат часов, указав все 12 цифр в нужной последовательности, а стрелки разместить так, чтобы они показывали время 13:45. Если вы совершили одну и более ошибок, это говорит о сказавшемся на работе мозга дефиците йода.

Также о дефиците йода говорят отечность, появление неровностей и впадин на коже, напоминающих целлюлит, трещин, а также регулярные запоры. Последнее происходит из-за отеков в желудочно-кишечном тракте.

При любом из перечисленных симптомов стоит обратиться к лечащему врачу, описать свое состояние и пройти необходимые исследования. После выявления по анализу крови нехватки определенных микроэлементов доктор рассчитает адекватную дозировку и назначит соответствующие препараты.

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