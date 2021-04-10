«Не лезьте в семьи!» — Бузова обматерила любовниц своих бывших
Негодующая инстадива, видимо, забыла, как в 2011 году сама увела от законной жены и дочки футболиста Дмитрия Тарасова.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Телеведущая и певица Ольга Бузова отличилась очередной скандальной выходкой, высказавшись, не стесняясь в выражениях, о девушках легкого поведения, разрушающих семьи.
В разделе сторис на своей странице в Instagram Бузова опубликовала массу роликов, на которых показала, как весело провела время с подругами на концерте исполнителя Jah Khalib (Бахтияра Мамедова). На одном видео слышно, как певец со сцены призывает парней остерегаться женщин-ведьм, которые могут испортить им жизнь. Одна из подруг Бузовой истолковала призыв певца по-своему и выкрикнула в камеру смартфона: «Берегитесь шлюх!». Оля решила развить мысль подруги, подкрепив ее не только словом, но и делом.
«Берегитесь шлюх, шалав, проституток, эскортниц. Вот вам!» — подхватила звезда, потрясая перед камерой средним пальцем.
Позже Бузова продолжила развивать тему. Причем начала с того, что восхитилась Jah Khalib, который, по ее словам, очень верен своей супруге и предан семейным ценностям. Инстадива поведала историю о том, как исполнитель на ее глазах отверг домогательства одной из горячих поклонниц именно по причине своего семейного положения, чем произвел на поющую телеведущую неизгладимое впечатление.
«Я так благодарна тебе лично за то, что ты настоящий мужчина, помимо того, что ты потрясающий артист. Мы просто под таким впечатлением. И еще, шлюхи, проститутки, эскортницы, не лезьте в семьи!» — заключила Бузова.
По всей видимости, инстадива запамятовала, как в 2011 году сама «влезла в семью» футболиста Дмитрия Тарасова, уведя его от законной жены Оксаны Дмитриевой, с которой у него за два года до этого родилась дочь Анна-Ангелина.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, визажистка из Татарстана Эльмира Первакова зареклась работать с Ольгой Бузовой из-за пьяных выходок телеведущей.
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