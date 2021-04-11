Гениальный режиссер: чем запомнился Эмиль Верник?

Выдающийся режиссер, народный артист России Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни. Трагическую новость вечером 10 апреля сообщил его сын, известный актер Игорь Верник.

«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец», — приводит цитату из его заявления ТАСС.

Когда состоится церемония прощания и будет ли это мероприятие массовым — не сообщалось.

Карьера

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. По окончании школы он успешно прошел конкурсный отбор в Украинский театральный институт. Однако начавшаяся война изменила его планы: вуз временно обосновался в Саратове, а семье будущего гения пришлось бежать в Казахстан. Там юноша устроился в свиносовхоз, а вскоре при местном клубе организовал и возглавил драматический кружок.

Несмотря на тяжелые военные годы, идею получить высшее образование по профилю Верник не оставил. В 1946 году, по окончании ГИТИСа ему вручили диплом актера. Эмилю Григорьевичу все прочили головокружительную карьеру — так и случилось.

В 1947 году Верник заступил на службу в театр «Московские литературные чтения». Он трудился и актером, и режиссером. Спустя десять лет перспективного Эмиля Григорьевича пригласили на Всесоюзное радио. О чем еще можно было мечтать?

Верник был предан своей профессии. Его главным хобби были двуязычные литературные вечера. С 1970 года они проходили в Москве, Праге, Берлине, Бухаресте. От желающих поучаствовать отбоя не было.

До самых последних дней Эмиль Верник преподавал в любимой Школе-студии МХАТ. За заслуги перед отечеством и неоценимый вклад в развитие культуры режиссер удостоился званий заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ и народный артист РФ.

Одна любовь

При всей своей занятости, Верник всегда находил время на семью. Режиссер был женат лишь единожды. Его избранницей стала музыкальный педагог по имени Анна. Любовь Эмиля Григорьевича была столь сильна, что даже сына женщины от первого брака — Ростислава Дубинского — он принял и воспитывал как своего.

В браке у четы родилось двое близнецов. Игорь и Вадим Верники появились на свет 11 октября 1963 года. Первый стал известным актером, второй сегодня занимает должность главного редактора журнала «ОК!», является заместителем худрука МХТ имени Чехова.

Супруги Эмиля Верника Анны не стало 10 июня 2009 года.

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