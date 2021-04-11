Подросток открыл стрельбу в школе Петербурга

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Игорь Рязов
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Школьник несколько раз выстрелил в сторону одноклассников в раздевалке.

Подросток открыл стрельбу в школе Петербурга

Фото: depositphotos / justinkendra

Подросток принес в школу пневматический пистолет и открыл стрельбу по одноклассникам в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел 10 апреля около полудня в школе на улице Орджоникидзе. Ее 15-летний ученик зашел в раздевалку и совершил несколько выстрелов в сторону других девятиклассников.

После этого один из преподавателей отобрал у школьника пистолет. Сам подросток сбежал.

Позже он вместе с матерью пришел в полицию. Ребенка опросили и отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьник хвастался перед другом отцовским ружьем и случайного его застрелил.

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