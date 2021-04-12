«Слабость, астения, адская боль»: как себя чувствует экс-жена Аршавина после выписки

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина не может поверить своему счастью: ее наконец-то выписали из больницы. Последние полгода Алиса Казьмина, кажется, не жила — существовала. Сначала был некроз тканей лица, затем операция и кома, перитонит, коронавирус и сепсис. Близким оставалось надеяться лишь на чудо.

В беседе с журналистами Казьмина призналась, что ее состояние пока не нормализовалось. Более всего беспокоят пролежни на ногах, появившиеся из-за длительного пребывания на больничной койке. Побаливают и швы после операций. Однако женщина все равно довольна: она выжила и может снова гулять с детьми и наслаждаться разговорами с мамой. Что может быть лучше?

«Пролежни заживают, но долго из-за сепсиса. Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от шести до восьми месяцев», — цитирует экс-супругу Аршавина StarHit.

Алиса призналась, что очень переживает за свою внешность. После некроза и вмешательства врачей от носа почти ничего не осталось. Как полюбить себя такой — звезда не представляет.

«Нос и скулы все больше деформируются, это очень удручает. А до пластики еще далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения… Нога, живот, лицо — куда ни глянь, везде прилипли тяжелые и долгие болезни», — жаловалась Казьмина.

Помимо близких родственников, пережить кризис Алисе помогает первый супруг — успешный бизнесмен Алексей Казьмин. От него звезда родила двоих детей. Отец третьего малыша — Андрей Аршавин — поддерживать бывшую пассию отказывается.

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