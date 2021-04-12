В Кремле отреагировали на новость о возможном закрытии границы с Турцией

Вопрос приостановки авиасообщения с Турцией все еще остается открытым. Окончательное решение будет принято после заседания в правительстве РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что с 12 апреля Россия может ограничить перелеты за рубеж. Отмечалось, что причина тому — резкий рост уровня заболеваемости COVID-19. Недавно в Турции число инфицированных коронавирусом в сутки превысило 55 тысяч человек.

«Ничего не могу сказать, опять же я только могу переадресовать в правительство, с учетом эпидемиологической ситуации именно там принимаются решения», — пояснил пресс-секретарь президента.

По предварительным данным, закрывать границу с Турцией полностью в России не намерены. Представители Минтранса сообщали, что пока рассматривается вариант запрета чартерных и сокращения части грузопассажирских вывозных рейсов. Также сообщалось, что всех пребывающих туристов могут обязать проходить 14-дневный карантин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Росавиации прокомментировали новость о возможной приостановке авиасообщения с Турцией.