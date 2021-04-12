Видео момента убийства «вора в законе» в московском фитнес-клубе
Согласно неподтвержденным данным, жертвой конфликта стал авторитетный петербуржец, которого связывают с кланом деда Хасана.
Фото, видео: Depositphotos / markpro; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео момента убийства в московском фитнес-клубе. По предварительным данным, прямо во время тренировки один мужчина выстрелил в другого, который занимался на беговой дорожке. После случившегося злоумышленник оперативно скрылся.
Источник 5-tv.ru сообщил, что жертвой конфликта, предположительно, стал авторитетный петербуржец — «вор в законе» Альберт Рыжий (Али Гейдаров). Его связывают с кланом деда Хасана. Личность нападавшего неизвестна. Мотивы преступления уточняются.
По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Подробности уточняются.
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