Три любви, эмиграция, роман с Пугачевой. Путь экс-солиста «Песняров» Леонида Борткевича

Не стало экс-солиста легендарного ВИА «Песняры», заслуженного артиста БССР Леонида Борткевича. Музыкант умер на 72-м году жизни в одной из белорусских больниц. В память о нем 5-tv.ru рассказывает, каким был жизненный и творческий путь знаменитого эстрадного певца.

Начало пути

Родился Леонид в Минске в 1949 году. Отец его ушел из жизни, и мальчика воспитывала мама, работавшая бухгалтером. Музыкой он стал увлекаться с детства — был солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров, окончил музыкальную школу по классу трубы. Но учиться пошел в архитектурный техникум, где, впрочем, не оставлял свою стезю — вначале солировал в местном оркестре, потом перешел в ВИА «Золотые яблоки», где занял место вокалиста. В знаменитый коллектив «Песняров» Леонид попал в 1970 году после знакомства с Владимиром Мулявиным — его руководителем. Тот для него написал специально песню «Александрина», которая впоследствии стала хитом.

ТАСС / Савостьянов Владимир

Выступления с «Песнярами» быстро сделали из Леонида звезду — с ними он объездил 15 штатов в США, побывал в Каннах. Однако через десять лет он сделал выбор в пользу учебы — оставив коллектив, молодой человек поступил в ГИТИС на факультет эстрадной режиссуры. Последующие девять лет он посвятил сольной карьере, хотя какое-то время играл в ВИА «Мальва». В 1989 году он покинул СССР и эмигрировал со второй супругой, гимнасткой Ольгой Корбут в США.

Вдали от Родины

В Америке певец с женой прожил 11 лет. Однако счастья ему этот переезд не принес. Если в Советском Союзе он был знаменитостью, а «Песняров» не знали только совсем уже далекие от культуры люди, то за океаном он быстро превратился в обыкновенного «музыкантишку», как признавался потом артист. Свое решение уехать в Штаты он даже называл глупостью в интервью.

«Убежден, никто себя не найдет вдали от Родины. И это не высокие слова. Я так думаю. И я это прочувствовал на себе», — говорил Борткевич.

Возвращение

В Белоруссию музыкант вернулся в 2000 году. Причем случилось это внезапно — к нему в гости приехал Мулявин и пригласил поучаствовать в концерте «Золотой шлягер». После визита на Родину и того приема, который оказала ему публика, он не выдержал и просто решил не возвращаться в США.

«Пел „Березовый сок“. Когда публика услышала мой голос — встала. 11 лет прошло, а они помнят! У меня такие „шары“ выпученные были. Я еле допел, побежал за шторку, отплакался. „Все, никаких Америк, остаюсь!“ — решил», — вспоминал впоследствии артист.

В «Песняры» он вернулся тогда же и играл с ансамблем еще три года. Все закончилось, когда не стало руководителя, Мулявина. После его смерти Борткевич рассчитывал, что ему предложат возглавить коллектив, но выбрали другого. Тогда он ушел и собрал свою одноименную группу, которая просуществовала до 2008 года. Через год была вторая попытка собрать «Песняров» — новый состав успешно гастролировал до 2020 года, когда из-за пандемии были отменены все туры.

В последние годы Леонид часто появлялся на ТВ, где с удовольствием рассказывал не только о творческой, но и о личной жизни. А она у него была богатая.

Три любви

Сам музыкант в интервью признавался — «Без любви ты жить не можешь. Я любил всех своих жен, но одну больше всех. Если не переживаешь любовь — 50% жизни зря». С первой супругой, Ольгой Шумаковой, он прожил пять лет. Их любовная лодка разбилась не о быт, а из-за гастролей — певец уезжал, жена оставалась дома, ей было скучно. По его словам, в какой-то момент он узнал об ее изменах. Этого он стерпеть не мог.

«Сказали, что она мне изменяет, пока я катаюсь по миру. Нельзя молодым жениться, а потом жить порознь! Не знаю, правда это была или нет, но в один из вечеров я ей все высказал. Приехала ко мне тогда Ольга Корбут, мы дружили. Она слышала весь скандал и практически силой забрала меня из семьи», — вспоминал артист.

Ольга — гимнастка, знаменитая на весь СССР, стала не просто новой спутницей Борткевича, но и настоящим другом. Вместе они прожили 22 года, из них половину — в эмиграции. Вот только на пользу артисту смена обстановки не пошла, и в 2000-м году он вернулся. Спортсменка, которая в США в отличие от мужа снискала успех, осталась там.

«Почему развелись? Я ее просто бросил. <…> Ольга осталась в Америке. Это ее место», — рассказывал музыкант.

Леонид Борткевич с Ольгой Корбут. ТАСС / Иванов Ю.

При этом бывшие супруги сохранили теплые отношения. По признанию самого певца, их связывала настоящая дружба, и именно ей он посвятил свою книгу «„Песняры“ и Ольга».

Последнюю любовь артист нашел в родной Белоруссии. С моделью Татьяной Родянко он познакомился, когда она была еще молоденькой девочкой. Этот союз, несмотря на разницу в возрасте в 36 лет, сохранился до самого финала — в браке у них родился сын Кристиан, сейчас ему уже 15 лет.

«Мы познакомились с Таней на концерте „Песняров“ в Мозыре. Она была с мамой. Таня подошла взять автограф — высокая, красивая! В 2000 году была „Мисс Мозырь“. Но у меня даже и мысли не возникало, что у нас что-то получится. Ей было всего 17 — дитя», — рассказывал Борткевич.

Через год Татьяна приехала поступать в Минск в МГЛУ. Так и завязался роман, который быстро перерос в серьезные отношения. О новой супруге артист отзывался очень нежно и как чувствовал, что она станет его последней музой.

«Танечка — моя последняя жена. Я надеюсь, во всяком случае, на это. Она прекрасный человек. Есть, конечно, разногласия. Все-таки 36 лет разница в возрасте между нами. У нас разное все же мировоззрение, но мы вместе», — говорил певец.

Роман с Пугачевой?

Так как в любвеобильности музыканту не откажешь, ему приписывали много романов. Ходили слухи даже, что романтические отношения его связывали с Примадонной! Но насколько это правдиво, никто так и не узнал. Сам артист на эту тему неизменно отшучивался:

«Знаете, Алла Борисовна запретила мне об этом говорить, сказала, чтобы я сообщал, что романтичную историю придумал. Пускай так и будет», — интриговал Борткевич.

Но после кончины артиста осталась не только эта личная загадка. В своем интервью 2019 года он признался, что пишет биографическую книгу, которая выйдет только после его смерти… Так что опечаленным поклонникам есть, чего ожидать.