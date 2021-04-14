Врачи назвали самую «вкусную» для комаров группу крови

Как у человека есть любимые блюда, так и у кровососущих насекомых есть свои предпочтения в «еде». Об этом рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева, пишет «МедикФорум». По ее словам, ученые обнаружили, что комары не могут устоять перед первой группой крови.

Поэтому людям, которые представляют для летающих кровопийц особенную «гастрономическую ценность», рекомендовано с наступлением теплого сезона иметь при себе запас антигистаминных средств и специальные кремы или спреи для защиты от укусов.

Более того, комаров привлекает не только кровь, но и запах тела. Так, любителям сладкого парфюма и фруктовых запахов придется отмахиваться от надоедливых насекомых куда активнее тех, кто предпочитает, например, древесные ароматы.

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