Подруга Вячеслава Зайцева назвала главную причину его проблем со здоровьем

|
Рита Цветкова
3 513

Знаменитый кутюрье чувствует себя все хуже из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Подруга Вячеслава Зайцева назвала главную причину его проблем со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Подруга и коллега модельера Вячеслава Зайцева Аника Керимова заявила, что причиной стремительно развивающейся у кутюрье болезни Паркинсона может быть стресс из-за финансовых проблем.

У Дома моды Зайцева миллионные долги перед государством, и он, как собственник, ужасно переживает о судьбе своего детища. Постоянный стресс негативно сказывается на состоянии пожилого кутюрье, уверена Керимова.

«Вячеслав Михайлович уже несколько лет назад начал бить тревогу по этому поводу. Он столько нервов потерял, когда у Дома моды стали копиться долги. Пытался искать разные варианты выхода из непростой ситуации», — сказала она в эфире федерального телеканала.

По словам Аники Керимовой, индустрия моды — дело крайне сложное и выматывающее. Тем более сложно управлять своим предприятием в этой сфере, если появляются долги. Дом моды Зайцева, считает дизайнер, остро нуждается в руководителе. Единственно достойным кандидатом она назвала сына легендарного мастера — Егора, который мог бы взять в свои руки дела и помочь отцу восстановиться и профессионально, и физически.

Егор Зайцев тем временем настаивает, что волей его папы завладели мошенники: они поселились в доме кутюрье и мечтают завладеть его имуществом, используют его ради собственного обогащения, снимая ролики с ним для соцсетей. После серии подобных заявлений председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично поручил руководству ГСУ СК по Московской области проверить данные о возможном нарушении прав Вячеслава Михайловича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель заступилась за семью, снимающую тяжелобольного Зайцева для Tik Tok.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
77.25
-0.26 91.92
-0.15
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Последние новости

10:51
Российские военные показали мастер-класс сирийскому спецназу
10:47
«Рядом был Гусман»: После прощания с «Домом-2» Бузова вошла в состав жюри КВН
10:41
Кадры задержания подозреваемого в убийстве «вора в законе» в фитнес-клубе Москвы
10:35
Захарова ответила на вопрос о месте проведения встречи Путина и Байдена
10:33
Специалисты выясняют причины разлива нефти в республике Коми
10:33
Россия разберется с информацией о вызове посла в МИД Швеции

Сейчас читают

Подруга Вячеслава Зайцева назвала главную причину его проблем со здоровьем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака
Врачи назвали самую «вкусную» для комаров группу крови
Три любви, эмиграция, роман с Пугачевой. Путь экс-солиста «Песняров» Леонида Борткевича

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака