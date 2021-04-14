Подруга Вячеслава Зайцева назвала главную причину его проблем со здоровьем

Подруга и коллега модельера Вячеслава Зайцева Аника Керимова заявила, что причиной стремительно развивающейся у кутюрье болезни Паркинсона может быть стресс из-за финансовых проблем.

У Дома моды Зайцева миллионные долги перед государством, и он, как собственник, ужасно переживает о судьбе своего детища. Постоянный стресс негативно сказывается на состоянии пожилого кутюрье, уверена Керимова.

«Вячеслав Михайлович уже несколько лет назад начал бить тревогу по этому поводу. Он столько нервов потерял, когда у Дома моды стали копиться долги. Пытался искать разные варианты выхода из непростой ситуации», — сказала она в эфире федерального телеканала.

По словам Аники Керимовой, индустрия моды — дело крайне сложное и выматывающее. Тем более сложно управлять своим предприятием в этой сфере, если появляются долги. Дом моды Зайцева, считает дизайнер, остро нуждается в руководителе. Единственно достойным кандидатом она назвала сына легендарного мастера — Егора, который мог бы взять в свои руки дела и помочь отцу восстановиться и профессионально, и физически.

Егор Зайцев тем временем настаивает, что волей его папы завладели мошенники: они поселились в доме кутюрье и мечтают завладеть его имуществом, используют его ради собственного обогащения, снимая ролики с ним для соцсетей. После серии подобных заявлений председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично поручил руководству ГСУ СК по Московской области проверить данные о возможном нарушении прав Вячеслава Михайловича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель заступилась за семью, снимающую тяжелобольного Зайцева для Tik Tok.