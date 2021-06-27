Беременность — один из самых счастливых этапов в жизни женщины, если он является запланированным и протекает нормально. Всем известен универсальный способ забеременеть, однако, как оказалось, оказаться в «интересном положении» можно и весьма внезапно. Специально для 5-tv.ru акушер-гинеколог Наталья Гончарова рассказала в каких случаях женщина неожиданно для себя может оказаться будущей матерью.

Когда точно нельзя забеременеть

Прежде всего эксперт заявила, что любое соприкосновение половых органов мужчины и женщины может вызвать беременность. Бесполезно угадывать «безопасные дни» по графику месячных и овуляции, гадать по звездам и подсчитывать идеальные «бесплодные часы».

«Нельзя точно забеременеть от поцелуев (даже французских), нельзя забеременеть от орального секса (если кроме этого не было никакого другого секса и петтинга), также нельзя забеременеть, если у девушки перевязаны или удалены маточные трубы, а также, если девушка находится в климаксе», — рассказала гинеколог.

Исключение из правил

Врач отметила, что даже в этом перечне встречаются исключения. Например, возможно забеременеть после 50 лет в преклиматический период.

«Такое случается редко, но случается. У меня был случай, когда в 53 года женщина поступила в роддом в полной уверенности, что у нее уже восемь месяцев климакс. Поступила, собственно, с жалобами на недержание мочи. А на деле это оказалось отхождение околоплодных вод и начало родовой деятельности на доношенном сроке беременности», — поделилась историей из практики Гончарова.

Неочевидные возможности зачатия ребенка

Что касается беременности от соития в воде, или интимной близости во время месячных, а также появление ребенка от бесплодного мужчины или женщины — это вполне реально и вероятно, считает специалист.

«Беременность возможна во время месячных возможна, если у девушки произошла поздняя овуляция. Что же касается наступления беременности у пары с диагнозом бесплодие (при условии, что у девушки маточные трубы есть), то и такое случается и достаточно часто мы это видим в медицинской практике. Чем это объяснить? Наверное, тем, что, не смотря, на все наши диагнозы и прогнозы, чудеса случаются, а именно: в тот самый день соития бесплодной пары, наконец-то, все сложилось совершенно случайно и неожиданно для всех. Яйцеклетка прекрасного качества созрела и вышла из фолликула и соединилась со сперматозоидом отличного качества, произошло оплодотворение и наступила беременность», — поделилась врач.

Ласки без проникновения — тоже секс?

Да, считает гинеколог. Все дело в предсеменной жидкости мужчины, которая может содержать в себе очень активные сперматозоиды.

«Наступление беременности от прикосновения рук к интимным местам партнера возможна, если на руках мужчины находится сперма или предсеменная жидкость. Вариант редкий, но случается.

Беременность возможна при петтинге или прелюдиях, когда партнеры соприкасаются интимными местами, так как у мужчины есть предсеменная жидкость, в которой могут находиться те самые живчики-сперматозоиды, которые быстро устремятся в полость матки и наступит беременность. Такое случается нечасто, но все же случается», — заключила врач-гинеколог.

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