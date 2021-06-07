Светлана Дружинина раскрыла секрет поведения Макеевой на съемочной площадке

Актриса Анастасия Макеева часто опаздывала и ставила свои условия на съемках сериала о гардемаринах. Но ее быстро поставили на место. Об этом рассказала режиссер Светлана Дружинина в последнем выпуске программы «Секрет на миллион».

В эфире шоу Анастасия Макеева ушла от ответа на один из вопросов, который мог принести ей солидные деньги. Но телеведущая Лера Кудрявцева была к этому готова и пригласила в студию для объяснений саму Светлану Дружинину. Та пересекалась с Макеевой во время съемок сериала «Гардемарины 1787. Мир», который выйдет в 2021 году.

Дружининой пришелся по нраву типаж Макеевой, но ее все отговаривали звать артистку сниматься в сериал.

«Ох, когда я пришла и сказала: „Срочно, немедленно, завтра приглашайте Анастасию Макееву!“, Ох! Пошел такой общий вздох, все стали страдать, знаете, когда женщина говорит о женщине. Это был невероятный потрясающий негатив, — поделилась Светлана Дружинина. — И далее пришла Настя. Идеальная тихая овечка. Прочитала сценарий. И вот мы начали искать к друг другу подход».

Макеева лишь улыбнулась на этот рассказ, но Дружинина продолжила делиться откровенными деталями той совместной работы.

«Могу только сказать, что шли одна за другой такие обиды», — сообщила Дружинина.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Причиной недовольства режиссера и других на съемочной площадке стали регулярные опоздания актрисы. Причем Макеева делала это не одна, а вместе с Анной Семенович, которая также участвовала в проекте.

Дружинина призналась, что подруги вместе хотели «прогнуть» под себя коллектив. Но в итоге их поставили на место.

«Нужно отдать должное Насте, она очень внимательно относится к своему договору. Она отметила, что мы работаем по 12 часов и в рабочую субботу, — сообщила режиссер. — Вот опаздывают, опаздывает, и тут мне директор говорит: „Вы знаете, Настя выставила условия за переработки“. Исходя из стоимости ее рабочего часа — полчаса такая цена, час такая. И Семенович тоже выставила условия. И они правы, переработки стоят денег. Но они опаздывают, очаровашки!»

Конфликт Дружинина решила сама и быстро. Она велела не платить за переработки Анастасии и Анне. Если те опаздывали вместе, то все лишние часы на съемке оплачивались из их кармана. Если не приходила вовремя сама Макеева, то она должна покрыть все переработки актера Михаила Боярского. На этом проблема непунктуальности была решена.

Также народная артистка РФ раскрыла еще одну интересную деталь об Анастасии Макеевой.

«Я ее впервые увидела очень давно, она только приехала из Краснодара. У нее был чуть-чуть южный акцент, от него никуда не денешься. Усеченные гласные, как у Люси Гурченко, у Наташи Фатеевой. Только вокал со временем это исправляет», — поделилась Дружинина.

Зрители программы остались в смешанных чувствах после ее просмотра.

«Дружинина сама не подарок, но про Макееву верно сказала»;

«Мне Макеева нравилась, талантливая, красивая, что уж сказать, но в связи с последними событиями поменялось мнение»;

«Это не повод! Не надо из мухи делать слона, Боже мой. И что? Она имеет право на счастье пусть радуется жизни, сегодня так, а завтра эдак», — написали они на сайте KP.RU.

Имя Анастасии Макеевой сейчас у всех на слуху. Она собирается выйти замуж за Романа Малькова, который ради нее бросил жену с четырьмя детьми в Словении. Кроме того, мужчина порвал связь с семьей и хочет завести новых отпрысков от актрисы.