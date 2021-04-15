«Убита горем»: сын и дочь судятся с Марией Максаковой за квартиру в Москве

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Рита Цветкова
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Цена недвижимости раздора немалая: 260 квадратных метров на Краснопресненской набережной стоят около 200 миллионов рублей.

«Убита горем»: сын и дочь судятся с Марией Максаковой за квартиру в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Родные сын и дочь оперной певицы Марии Максаковой-Ингебергс Илья и Людмила подали в суд на знаменитую мать. Иск от их имени с претензией на квартиру артистки на Краснопресненской набережной зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. Роскошные апартаменты площадью 260 квадратных метров — подарок Марии от ее отца. Стоимость элитной недвижимости составляет около 200 миллионов рублей.

По словам певицы, едва ли ее наследники сами решили отнять квартиру у родной матери. Для нее очевидно, что Ильей и Людмилой руководит их отец — бывший муж Максаковой Владимир Тюрин. Сам он человек обеспеченный и мог бы найти другой способ одарить детей, но желание насолить Марии, видимо, сильнее. Как призналась шокированная ситуацией артистка, экс-супруг даже шантажировал ее: требовал добровольно отдать апартаменты, иначе будут проблемы.

«Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней», — цитирует Максакову Starhit.ru.

Певица заявила, что совершенно не против сделать подарок детям стоимостью в 200 миллионов, но понимает, что за их спинами стоит Тюрин со своими личными целями. Возможно, полагает она, Илья и Людмила, ведомые отцом, даже не знают, что судятся с родительницей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сложных взаимоотношениях знаменитости с ее мамой — актрисой Людмилой Максаковой. Конфликт завязался несколько лет назад, когда певица покинула Россию и перебралась на Украину с мужем, ныне покойным экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Однако недавно актриса впервые за долгое время вышла на связь с дочерью необычным способом.

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