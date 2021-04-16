Мать футболиста Андрея Аршавина рассказала, что думает своей экс-невестке Алисе Казьминой. Татьяна Аршавина считает девушку, которая говорила семье, что работает в ФСБ, мошенницей, обманом завладевшей крупной суммой денег и заставила ее сына изрядно понервничать.

«Андрею угрожали, писали гадкие смс. Однажды он сказал мне: „Мама, если я умру, все имущество нужно переписать на Алису“. Я тогда была в таком шоке! Ему даже писали сообщения, что Алису убили. Пытались довести до нервного срыва. Я, конечно, хотела выяснить, что вообще происходит. В итоге Алиса сказала, что Андрей нагрубил каким-то ее влиятельным коллегам, и они таким образом мстят», — рассказала Татьяна Аршавина в эфире одного из федеральных каналов.

Тогда по просьбе сына Татьяна Аршаивна сняла с его счета один миллион евро. Спортсмен решил откупиться от шантажистов.

«Разумеется, сделала так, как просил сын. Водитель отзвонился мне, сказал, что отдал деньги кому-то там, и нас больше не побеспокоят. Уже потом мы выяснили, что после встречи со мной он сразу поехал в банк, в котором у Алисы был счет. В итоге эти деньги оказались в ее распоряжении. Я до этого ни одного плохого слова про нее не говорила. Лишь после этого случая сказала сыну, что его Алиса — аферистка», — сказала родственница Аршавина.

Сам Аршавин до последнего не верил в возможный обман со стороны супруги. Докопаться до правды у него не получилось. После этого футболист подал на развод. Сейчас Казьмина тяжело больна. Экс-свекровь верит, что это «расплата».

«Я думаю, Алиса не выздоровеет до тех пор, пока не признается, что на самом деле происходило. Ее сегодняшнее состояние хуже тюрьмы, но, считаю, что чудо возможно. Главное — искренне во всем признаться», — отметила Татьяна Аршавина.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-жене Аршавина будут несколько месяцев «собирать» новый нос.