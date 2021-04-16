«Иногда лучше помолчать»: Международная реакция на речь Джо Байдена

Президент США Джо Байден накануне удивил даже самых искушенных политологов, что уж говорить о простых обывателях. Сначала подписал указ о введении очередного пакета санкций в отношении России, затем объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности, после заявил, что выступит с речью, в которой объяснит свою позицию. Мировое сообщество замерло в ожидании. И тут случился казус.

На фоне всех жестких мер американский лидер вдруг заговорил о необходимости наладить диалог с Москвой. Свое обращение он начал с подробностей недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Заявил, что был откровенным и уважительным в беседе и предложил организовать саммит летом 2021 года — чтобы обсудить общие задачи.

Тут же Байден отметил, что не собирается идти на поводу у кого-либо и отменять вынесенные решения. И также добавил, что еще подумывает о введении санкций против «Северного потока — 2». Президент США призвал Путина ответить на уже имеющиеся ограничения «пропорциональным образом» и сразу же уточнил: он хочет, чтобы этот неприятный инцидент остался в прошлом.

«Время начать деэскалацию», — заявил вдруг Джо Байден.

Реакция американцев

Эксперты в области политики, пользователи сети и читатели иностранных газет не сдержались: как умудренный опытом 78-летний политик может сам себе противоречить? Жители разных стран откровенно высмеяли речь президента США и посоветовали ему поскорее покинуть свой пост.

«Санкции против России? Ладно. А как насчет Китая, Джо? Уханьский вирус кажется достаточно веским основанием»,

«Запасайтесь русской водкой, пока Байден не ввел пошлины»,

«Не кажется ли вам, что Путин и остальной мир насквозь видят режим Байдена? Мы сползаем в катастрофу, а эти события не принесут ничего хорошего ни нашим детям, ни человечеству»,

«Бред! Санкции никогда не давали результата. Байден идиот!» — комментировали речь американского лидера читатели Fox News.

Другие юзеры обратили внимание на постоянные оговорки Джо Байдена. Так, сначала он перепутал «эскалацию» с «вакцинацией», потом неверно произнес фамилию российского коллеги.

«Люди, прекратите мучить его»,

«Ужас, кто его вообще выбрал?»

«Надеюсь, президент Путин не простит ему такой ошибки», — писали читатели The Washington Post.

www.globallookpress / Amr Alfiky

А что в России?

Россияне, в свою очередь, отмечали, что оговорки Байдена — «меньшее зло, чем он сам». Юзеры предположили, что всю работу за американского политика делают его несведущие подопечные — «дедушка не в силах». Именно поэтому в итоге с трибуны говорят и о зреющем конфликте, и о намерении строить добрые отношения.

«Правильно говорят: „Иногда лучше молчать, чем говорить“»,

«Что это было? Он там живой вообще?»

«Джо! Если тебя держат в заложниках, подмигни левым глазом!» — шутили пользователи, смотревшие трансляцию.

Теперь юзеры ожидают реакции от Кремля и МИД РФ. Некоторые предполагают, что в Москве сильно смеялись, когда слушали «песнопения» американского лидера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение Джо Байденом санкций в отношении Москвы.