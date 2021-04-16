На черный день: жители РФ назвали комфортную для жизни сумму сбережений
Исследование проводилось в марте–апреле 2021 года в городах России с населением более 500 тысяч человек.
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Российской семье нужно около 1,3 миллиона рублей сбережений, чтобы чувствовать себя уверенно. Об этом свидетельствует недавний опрос НПФ Сбербанка и ООО СК «Сбербанк страхование жизни».
Результаты проведенного в марте–апреле 2021 года исследования изучили в «Известиях». В опросе принимали участие жители 37-ми российских городов с населением свыше 500 тысяч человек.
Больше всего сбережений на «черный день» хотели бы иметь москвичи — 1,8 миллиона рублей. Немного отстали от столицы жители Владивостока (1,7 миллиона рублей) и Санкт-Петербурга (1,6 миллиона рублей).
А вот по умению откладывать деньги столица РФ до первого места по стране не добралась. ТОП-5 городов, жители которых чаще делают накопления, выглядит так:
- Томск;
- Киров;
- Красноярск;
- Хабаровск;
- Саратов.
В исследовании указывалось, что почти 40% интервьюируемых имеют сбережения, которые пополняют время от времени или постоянно. При этом женщины делают это регулярно и чаще мужчин. В среднем туда идет порядка 20% их дохода.
Чаще всего сбережения в РФ предназначены на помощь детям, путешествия и непредвиденные ситуации.
При этом малая часть респондентов — всего 16% — заявила о желании инвестировать эти средства — просто копить для них недостаточно. В основном они заинтересованы во вложении в недвижимость с целью ее дальнейшей перепродажи, банковских вкладах в рублях, а также в открытии собственного бизнеса.
Эти желания прокомментировал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИСАП) РАНХиГС Александра Бурдяк. Он уверен, что для большинства респондентов дальше разговоров планы выгодного вложения средств не пойдут.
«Интерес к инвестиционным инструментам скорее теоретический, потому что не так много людей имеют возможность вкладывать средства, хотя и понимают выгоду, — пояснил он. — Поскольку инструменты также довольно новые для нашего рынка, люди будут вести себя более осторожно с ними».
Ранее 5-tv.ru приводил экспертное мнение о лучшем применении 100 тысячам рублей в России.
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