На черный день: жители РФ назвали комфортную для жизни сумму сбережений

Российской семье нужно около 1,3 миллиона рублей сбережений, чтобы чувствовать себя уверенно. Об этом свидетельствует недавний опрос НПФ Сбербанка и ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

Результаты проведенного в марте–апреле 2021 года исследования изучили в «Известиях». В опросе принимали участие жители 37-ми российских городов с населением свыше 500 тысяч человек.

Больше всего сбережений на «черный день» хотели бы иметь москвичи — 1,8 миллиона рублей. Немного отстали от столицы жители Владивостока (1,7 миллиона рублей) и Санкт-Петербурга (1,6 миллиона рублей).

А вот по умению откладывать деньги столица РФ до первого места по стране не добралась. ТОП-5 городов, жители которых чаще делают накопления, выглядит так:

Томск; Киров; Красноярск; Хабаровск; Саратов.

В исследовании указывалось, что почти 40% интервьюируемых имеют сбережения, которые пополняют время от времени или постоянно. При этом женщины делают это регулярно и чаще мужчин. В среднем туда идет порядка 20% их дохода.

Чаще всего сбережения в РФ предназначены на помощь детям, путешествия и непредвиденные ситуации.

При этом малая часть респондентов — всего 16% — заявила о желании инвестировать эти средства — просто копить для них недостаточно. В основном они заинтересованы во вложении в недвижимость с целью ее дальнейшей перепродажи, банковских вкладах в рублях, а также в открытии собственного бизнеса.

Эти желания прокомментировал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИСАП) РАНХиГС Александра Бурдяк. Он уверен, что для большинства респондентов дальше разговоров планы выгодного вложения средств не пойдут.

«Интерес к инвестиционным инструментам скорее теоретический, потому что не так много людей имеют возможность вкладывать средства, хотя и понимают выгоду, — пояснил он. — Поскольку инструменты также довольно новые для нашего рынка, люди будут вести себя более осторожно с ними».

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