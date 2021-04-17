«Одна на яхте плейбоя»: Почему Меган Маркл и принцу Гарри предрекли развод?

Знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что у брака принца Гарри и Меган Маркл не может быть счастливого конца. По его словам, герцогов Сассекских ждут трудности с появлением на свет второго ребенка.

Кроме того, Меган явно не нравится ее «работа» супруги члена королевской семьи, а потому она не выполняла должным образом своих обязанностей, считает журналист. Такая позиция Маркл чревата еще многими ударами по отношениям с мужем, уверен Кларксон. К слову, ведущий не первый раз критически высказался о союзе Сассексов.

«История Гарри и Меган — это эпическая история любви, и я желаю им удачи, но я искренне опасаюсь, что у нее не будет счастливого конца», — говорил прежде журналист в интервью изданию The Sun.

По мнению Кларксона, бунт Маркл в сторону королевской семьи Британии обоснован тем, что она выросла, представляя, будто принцессы живут в сказочных замках и проводят весь день, «катаясь на золотых единорогах и ласково улыбаясь грязным пребеям». Но по факту пришлось трудиться, идти на уступки, вести себя и даже выглядеть по канонам монархии. К этому Меган была не готова совершенно.

«Для нее стало сюрпризом, что в составе королевской семьи однажды, дождливыми утром вторника, пришлось ехать в Карлайл на чем-то, что называется „поездом“ … Я не буду судить ее за это. Людям разрешено увольняться с работы, которая им не нравится», — цитирует Кларксона Daily Star.

www.globallookpress / Stephen Lock

Телеведущий также предположил, что через пять лет жена принца Гарри будет позировать фотографам «одна за пределами Тадж-Махала или сидя на задней части яхты плейбоя в Средиземном море».

Говоря об ударах по королевской семье, Джереми Кларксон имел в виду в том числе скандальное интервью Маген и Гарри американской журналистке Опре Уинфри. В ходе беседы знаменитости заявили, что жизнь в Букингемском дворце была невыносимой, неугодная монархам жена принца даже подумывала о самойбийстве, потому они и сняли с себя полномочия и уехали жить в США.

Кроме того, Маркл обвинила родственников в расизме: они якобы спрашивали у нее, насколько темной может быть кожа ее первенца, так как сама Меган мулатка. После таких слов отец Гарри принц Чарльз несколько месяцев с ним не разговаривал.

Ранее 5-tv.ru писал, что смерть мужа королевы Англии Елизаветы II принца Филиппа связали с откровениями Меган Маркл.