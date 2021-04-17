«Приятного просмотра»: адвокат Жорин о деле против Моргенштерна

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 2 498

Ранее стало известно, что в клипах исполнителя усмотрели признаки пропаганды наркотиков.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве в отношении рэпера Моргенштерна было возбуждено дело об административном правонарушении по признакам, предусмотренного частью 1.1 статьи 6.13 «Кодекса РФ об административных правонарушениях». Данную информацию в интервью 5-tv.ru подтвердил адвокат музыканта Сергей Жорин.

«Наша официальная позиция, что в произведениях Моргенштерна нет никакой пропаганды наркотиков, именно в этой связи и будет проводиться и комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая экспертиза, которая подробно проанализирует и разберет тексты песен Моргенштерна», — отметил юрист.

Примечательно, что не только Управлению за оборотом наркотиков ГУ МВД России, но и лингвистам, судьям, придется подробно ознакомиться с творчеством Алишера Валеева.

«Как говорится, приятного просмотра», — с иронией завершил комментарий Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в клипах исполнителя усмотрели признаки пропаганды наркотиков. Речь идет о видео к двум трекам — «Розовое вино-2» и Family. С жалобой на артиста обратился бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов. Теперь Моргенштерну грозит штраф до одного миллиона рублей.

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