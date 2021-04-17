Совсем недавно знаменитая семья артистов Меладзе и Джанабаева поделились радостной новостью — 12 апреля они стали родителями в третий раз. На свет появилась дочка знамениостей.

В субботу, 17 апреля певица триумфально вернулась домой с роддома, где ее ожидала радостная семья. Джанабаеву порадовали милой гирляндой с надписью: «С рождением» и многочисленными воздушными шарами. Милыми подарками артистка похвасталась в социальной сети Instagram.

Instagram @albinadzhanabaeva

Звездную семью можно смело назвать многодетной — сейчас на попечении Меладзе находится уже шесть детей. Три дочери от предыдущего брака — Инга, Софья и Арина, а также двое сыновей от Альбины Джанабаевой — Константин и Лука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает о будущем характере новорожденной наследницы Меладзе и Джанабаевой астролог Алена Никольская.