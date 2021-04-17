«С рождением!»: как семья встретила Альбину Джанабаеву из роддома — видео

|
Екатерина Бородина
1 021

Наследница в звездной семье появилась на свет в День космонавтики.

Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Совсем недавно знаменитая семья артистов Меладзе и Джанабаева поделились радостной новостью — 12 апреля они стали родителями в третий раз. На свет появилась дочка знамениостей. 

В субботу, 17 апреля певица триумфально вернулась домой с роддома, где ее ожидала радостная семья. Джанабаеву порадовали милой гирляндой с надписью: «С рождением» и многочисленными воздушными шарами. Милыми подарками артистка похвасталась в социальной сети Instagram.

Instagram @albinadzhanabaeva

Звездную семью можно смело назвать многодетной — сейчас на попечении Меладзе находится уже шесть детей. Три дочери от предыдущего брака — Инга, Софья и Арина, а также двое сыновей от Альбины Джанабаевой — Константин и Лука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает о будущем характере новорожденной наследницы Меладзе и Джанабаевой астролог Алена Никольская.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
75.55
-1.43 90.46
-1.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:43
Тест: Угадайте фильм с Иннокентием Смоктуновским по одному кадру
8:40
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
8:38
Британия направит два боевых корабля в Черное море в знак поддержки Украины
8:30
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
8:28
День Федула-ветреника: что можно и что нельзя делать 18 апреля
8:23
Тест: Помните ли вы стихи Агнии Барто?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Ободранный череп и клочки волос: жуткие подробности гибели ребенка в Башкирии
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 апреля
«Боялись взрывчатки»: Жорин о том, как убитый «вор в законе» переполошил звездных жильцов ЖК «Алые паруса»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака