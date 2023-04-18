Федул Ветреник: что можно и что нельзя делать 18 апреля

Православные христиане 18 апреля вспоминают святых мучеников Феодула и Агафопода.

Житие дьякона Агафопода и чтеца Феодула

Святые жили в городе Фессалоники в III–IV веках, состояли в одном церковном приходе и проповедовали христианство. Дьякон Агафопод уже был в преклонный летах, а Феодул — наоборот очень молод. Однажды юному чтецу во сне явился неизвестный и вложил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись, он обнаружил в руке большой перстень с изображением Креста. С помощью него он стал исцелять больных и обращать язычников в христианство.

В период начавшихся гонений Агафопод и Феодул безбоязненно продолжали проповедовать, за что были схвачены и доставлены на суд. Несмотря на уговоры правителя, оба не согласились под страхом мучений и смерти перейти в язычество и заявили, что выбирают жизнь вечную. Феодул также отказался уничтожить церковные книги, предлагая взамен свое тело для издевательств. Юного христианина отправили на плаху, но в последний момент правитель передумал и вновь отправил его в темницу. Ночью святые увидели одинаковый сон: во время кораблекрушения их обоих выбросило волной на берег в сияющих одеяниях.

Когда Агафопода и Феодула приказали бросить в море с привязанными к каждому камнями, они приняли это как повторное крещение и омовение перед тем, как преставиться Богу. Их тела действительно выбросило волной на берег — без камней и пут, но в светлых одеждах.

18 апреля — Федул Ветреник

В народе мученика Феодула прозвали Федулом Ветреником Считалось, что с 18 апреля на замену холодным ветрам приходят теплые. Отсюда появились поговорки — «Федул — теплый ветер надул», «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».

На праздник открывали настежь окна и просили Федула избавить от нечистой силы и сырых ветров, приносящих с собой осадки или туман.

Народные приметы на 18 апреля

Осиные гнезда располагаются на открытых местах — к дождливому лету;

Птицы вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет ненастным;

Вечером на Федула слышен крик чибиса — установится ясная погода;

Глухари молчат — грядет ненастье.

Что нельзя делать 18 апреля

На праздник нельзя ничего выбрасывать из окна. Считается, что 18 апреля ангел Господний внимательно следит за каждым через оконный проем. Нежелательно держать окна закрытыми. В народе верили, что, если по комнатам не будет ходить сквозняк — все болезни останутся у обитателей дома.

В день Федула нельзя впускать кошку в жилище через окно. Также не надо выпускать животное на улицу таким же образом. В противном случае дом могут обворовать.

Что можно делать 18 апреля

На Федула желательно вымыть все окна. Тогда хозяевам будет сопутствовать удача.

Лучше перестирать все имеющиеся в доме полотенца и вывесить их на улице. Пребывание на свежем воздухе зарядит их положительной энергетикой.