Федул Ветреник: что можно и что нельзя делать 18 апреля

|
Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 9 804

18 апреля — день памяти почитали память мучеников Феодула и Агафопода. В народе праздник прозвали Федул Ветреник

Федул Ветреник: что можно и что нельзя делать 18 апреля

Фото: Сергей Власов / patriarchia.ru

Православные христиане 18 апреля вспоминают святых мучеников Феодула и Агафопода.

Житие дьякона Агафопода и чтеца Феодула

Святые жили в городе Фессалоники в III–IV веках, состояли в одном церковном приходе и проповедовали христианство. Дьякон Агафопод уже был в преклонный летах, а Феодул — наоборот очень молод. Однажды юному чтецу во сне явился неизвестный и вложил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись, он обнаружил в руке большой перстень с изображением Креста. С помощью него он стал исцелять больных и обращать язычников в христианство.

В период начавшихся гонений Агафопод и Феодул безбоязненно продолжали проповедовать, за что были схвачены и доставлены на суд. Несмотря на уговоры правителя, оба не согласились под страхом мучений и смерти перейти в язычество и заявили, что выбирают жизнь вечную. Феодул также отказался уничтожить церковные книги, предлагая взамен свое тело для издевательств. Юного христианина отправили на плаху, но в последний момент правитель передумал и вновь отправил его в темницу. Ночью святые увидели одинаковый сон: во время кораблекрушения их обоих выбросило волной на берег в сияющих одеяниях.

Когда Агафопода и Феодула приказали бросить в море с привязанными к каждому камнями, они приняли это как повторное крещение и омовение перед тем, как преставиться Богу. Их тела действительно выбросило волной на берег — без камней и пут, но в светлых одеждах.

18 апреля — Федул Ветреник

В народе мученика Феодула прозвали Федулом Ветреником Считалось, что с 18 апреля на замену холодным ветрам приходят теплые. Отсюда появились поговорки — «Федул — теплый ветер надул», «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».

На праздник открывали настежь окна и просили Федула избавить от нечистой силы и сырых ветров, приносящих с собой осадки или туман.

Народные приметы на 18 апреля

  • Осиные гнезда располагаются на открытых местах — к дождливому лету;
  • Птицы вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет ненастным;
  • Вечером на Федула слышен крик чибиса — установится ясная погода;
  • Глухари молчат — грядет ненастье.

Что нельзя делать 18 апреля

На праздник нельзя ничего выбрасывать из окна. Считается, что 18 апреля ангел Господний внимательно следит за каждым через оконный проем. Нежелательно держать окна закрытыми. В народе верили, что, если по комнатам не будет ходить сквозняк — все болезни останутся у обитателей дома.

В день Федула нельзя впускать кошку в жилище через окно. Также не надо выпускать животное на улицу таким же образом. В противном случае дом могут обворовать.

Что можно делать 18 апреля

На Федула желательно вымыть все окна. Тогда хозяевам будет сопутствовать удача.

Лучше перестирать все имеющиеся в доме полотенца и вывесить их на улице. Пребывание на свежем воздухе зарядит их положительной энергетикой.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
81.63
0.13 89.66
-0.50
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Последние новости

3:21
Какие черты внешности выдают хорошего мужа
3:15
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля
3:12
Купальница: зачем 18 апреля нужно обливать водой домашних животных
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
3:00
Федул Ветреник: что можно и что нельзя делать 18 апреля
2:56
Наталья Фриске показала, как выглядела ее сестра Жанна незадолго до смерти

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
Юлианна Караулова: авторы песен — на заднем плане
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео