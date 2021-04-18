Список погибших подростков в ДТП в Ростовской области

В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших в ДТП в Ростовской области. В результате аварии в Новочеркасске погибли пять подростков. Еще один ребенок находится в реанимации.

Погибшие:

Илья Е. - 16.04.07;

Алина В. - 1012.06;

Никита Л. - 13.07.07;

Мелек М. - 14.01.06.

Ольга Г. - 17.01.06.

Пострадавший:

Максим С.

По предварительным данным, машиной управлял 14-летний подросток. Он накануне отмечал с друзьями день рождения.

По факту произошедшего организована проверка.