Список погибших подростков в ДТП в Ростовской области

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 064

В результате страшной аварии погибло пять человек, еще один находится в реанимации.

Фото, видео: МВД РФ

В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших в ДТП в Ростовской области. В результате аварии в  Новочеркасске погибли пять подростков. Еще один ребенок находится в реанимации.

Погибшие:

Илья Е. - 16.04.07;
Алина В. - 1012.06;
 Никита Л. - 13.07.07;
 Мелек М. - 14.01.06.
 Ольга  Г. - 17.01.06.

Пострадавший:

Максим С.

По предварительным данным, машиной управлял 14-летний подросток. Он накануне отмечал с друзьями день рождения.

По факту произошедшего организована проверка. 

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