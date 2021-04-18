Список погибших подростков в ДТП в Ростовской области
| Карина Бернтгольц Происшествия Эксклюзив 1 064
В результате страшной аварии погибло пять человек, еще один находится в реанимации.
Эксклюзив
Фото, видео: МВД РФ
В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших в ДТП в Ростовской области. В результате аварии в Новочеркасске погибли пять подростков. Еще один ребенок находится в реанимации.
Погибшие:
Илья Е. - 16.04.07;
Алина В. - 1012.06;
Никита Л. - 13.07.07;
Мелек М. - 14.01.06.
Ольга Г. - 17.01.06.
Пострадавший:
Максим С.
По предварительным данным, машиной управлял 14-летний подросток. Он накануне отмечал с друзьями день рождения.
По факту произошедшего организована проверка.
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