Участница группы «2Маши» выбыла из шоу «Точь-в-точь» из-за смертельной болезни

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Екатерина Бородина
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Об этом артистка объявила зрителям и судьям при помощи видеообращения.

Участница группы «2Маши» выбыла из шоу «Точь-в-точь» из-за смертельной болезни

Фото: Instagram @2mashi_official

Одна из участниц музыкальной группы «2Маши» была вынуждена покинуть шоу «Точь-в-точь» из-за смертельной болезни, сообщает ФАН.

Мария Зайцева поражала зрителей и членов жюри своими блистательными выступлениями. Певица даже смогла завоевать признание звезды «Склифософского» и «Глухаря» Максима Аверина, который известен своей строгостью к участникам проекта.

Все с нетерпением ждали выступления Зайцевой, однако девушка связалась с жюри через видеосвязь и сообщила, что досрочно покидает шоу из-за болезни. Скорее всего, она заразилась коронавирусом.

«К сожалению, я приветствую вас в таком формате по причине того, что я вынуждена прекратить свое участие в проекте, поскольку заболела и мне нужно самоизолироваться. Никто не застрахован, это жизнь. Эмоции меня переполняют. Я хочу поблагодарить Первый канал, за то, что вы меня пригласили на этот потрясающий проект, я испытала совершенно невероятные эмоции, которые я не могу ни с чем сравнить. Это огромный опыт, огромная школа», — обратилась певица к судьям и залу.

Мария Зайцева успешно воплощала образы самых известных исполнителей. За время своего участия в передаче она переодевалась в Мадонну, Диану Арбенину, Рианну, Макса Барских, Владимира Преснякова и других известных персон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Фоменко раскритиковал актрису Валерию Ланскую из-за выступления в образе Земфиры.

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