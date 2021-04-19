Власти Чехии исключили «Росатом» из тендера, освободив место для США и Канады

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Президент Чехии Милош Земан уже выразил опасения, что теперь стоимость контракта может существенно вырасти.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lubos Pavlicek; 5-tv.ru

Власти Чехии исключили «Росатом» из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Об этом официально объявил министр промышленности и торговли республики Карел Гавличек.

Основным претендентом на контракт стоимостью шесть миллиардов долларов стала американо-канадская фирма. Президент Чехии Милош Земан уже выразил опасения, что теперь, когда участников тендера стало меньше, стоимость контракта может существенно вырасти. Произошло все на фоне дипломатического скандала между нашими странами.

Чешские спецслужбы бездоказательно объявили Россию причастной к взрыву на складе боеприпасов под городом Злин семь лет назад. На этом основании МИД Чехии выслал 18 российских дипломатов. Россия выразила протест. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала действия чешских властей — враждебными.

«Здесь даже слово „безосновательно“ уже не подходит. Это абсурд, это какая-то насмешка над собственными гражданами властей Чехии», — подчеркнула дипломат.

В свою очередь, Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии в России персонами нон грата. Сейчас они пакуют чемоданы и до конца дня должны покинуть нашу страну.

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