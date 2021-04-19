Будет истерика! Принц Гарри отложил возвращение к Маркл после похорон деда
По слухам, герцог Сассекский может отсрочить вылет в США, чтобы побыть подольше рядом с овдовевшей бабушкой — королевой Елизаветой II.
Фото: www.globallookpress / Pool
Принц Гарри может задержаться в Британии после похорон деда, герцога Эдинбургского, что, по мнению пользователей сети, приведет в ярость его супругу Меган Маркл. Из-за беременности герцогиня Сассекская осталась в США, и на прощании с принцем Филиппом Гарри был один. Однако тот факт, что муж останется в Англии и проведет некоторое время с овдовевшей бабушкой, королевой Елизаветой II, едва ли обрадует Маркл, уверены британцы.
Принц Гарри прибыл в Лондон для участия в церемонии прощания 17 апреля и планировал вернуться в Штаты через два дня. Однако местные журналисты выяснили, что его вылет к супруге может быть отсрочен. Вероятно, считают информаторы Daily Mail, младший сын принца Чарльза останется на родине подольше, чтобы побыть рядом с овдовевшей бабушкой и отметить 21 апреля ее 95-летие. Предполагается, что после двухчасовой беседы Гарри с братом Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, он принял решение перенести возвращение в США.
В связи с этим читатели издания, которые уверены, что в паре Гарри и Меган главным является далеко не принц, попробовали предсказать ее реакцию. То, что герцог Сассекский собрался поддержать ненавистную его жене семью, может привести к крупной ссоре, уверены они.
«Я слышу топот ног и скрежет зубов в Монтесито»;
«Он должен остаться до дня рождения. Пора бы ему противостоять Мег. Бьюсь об заклад, она в ярости»;
«Будет интересно понаблюдать сейчас, когда он хоть ненадолго вырвался из ее лап. Гарри превратился в марионетку, за ниточки которой дергает Маркл»;
«Будь осторожен, Гарри. Круэлла в Лос-Анджелесе не обрадуется, когда увидит тебя общающимся с невесткой. Будь мужчиной и оставайся до дня рождения твоей бабушки», — цитирует читателей Daily Mail «Экономика сегодня».
Принц Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля. Причины смерти не раскрываются, но по некоторым данным, незадолго до ухода из жизни он проходил лечение от инфекционной болезни. Также бытует мнение, что кончину герцога Эдинбургского приблизил скандал, связанный с недавним интервью Меган и Гарри американской телеведущей Опре Уинфри.
В ходе беседы Маркл заявила, что жизнь в Британии с королевской семьей была невыносимой, что она даже подумывала о самоубийстве, однако ее родственников это совершенно не интересовало. Также герцогиня обвинила близких Гарри в расизме — по ее словам, монархи интересовались, насколько темной может быть кожа ее первенца, ведь сама Меган — мулатка.
Ранее 5-tv.ru выяснял, о чем Гарри и Уильям говорили после похорон принца Филиппа.
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