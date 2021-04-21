«Пора на «Модный приговор»: Кадышеву на снимке с Бабкиной высмеяли за морщины

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Алексей Хитров
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Поклонники отметили, что Бабкина выглядит значительно моложе коллеги, хотя на самом деле старше Кадышевой почти на десять лет.

Фото, видео: Instagram @ngbabkina, РИА Новости / Григорий Сысоев

Певица Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с другой известной народницей, с которой ей время от времени приписывают конфликты, — Надеждой Кадышевой. На снимке исполнительницы стоят, улыбаясь и обнявшись, как добрые друзья и коллеги.

«Вчера состоялся очередной съезд Международного союза деятелей эстрадного искусства. На этот раз мы собрались в театре Надежды Кадышевой „Золотое кольцо“! Переизбрали на новый срок правление и президента союза Петра Михайловича Шаболтая. Были все. Я была счастлива после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, повидаться с любимыми коллегами!» — написала Кадышева.

Instagram @ngbabkina

Подписчики обратили внимание, что Бабкина, которая почти на десять лет старше Кадышевой, на фото выглядит значительно моложе ее. Кадышеву же раскритиковали еще и за ее наряд. Кроме того, поклонники предположили, что у исполнительницы проблемы со здоровьем — настолько постаревшей показалась им внешность певицы на фото.

«Кадышева вроде вас по паспорту младше, а выглядит, как ваша бабушка»;

«Вот нельзя было Кадышевой соглашаться на фото, проиграла Бабкиной на все 100%»;

«Кадышеву на „Модный приговор“ нужно отправить»;

«Кадышева видно болеет, выглядит не очень»;

«А в народе говорят, две Надежды терпеть друг друга не могут! Хотя, взглянув на неудачное фото Кадышевой, можно в это поверить! Как будто специально в сравнении такую „красоту“ Надежда Георгиевна выставила!» — комментируют подписчики Бабкиной.

Впрочем, у нее тоже нашлись критики, отметившие, что она выглядит не естественно для своего возраста и не так женственно, как Кадышева.

«Бабкина все молодится»;

«Кадышева красивая женщина, женственная. А Бабкина как мужичок», — заметили фолловеры.

Ранее Бабкина критиковала Кадышеву за то, что она в основном исполняет композиции своего мужа в попсовом варианте. Также она заявляла, что Кадышевой нужно сменить художника по костюмам, который якобы подбирает певице неудачные наряды. После этого звезды какое-то время не общались, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Как рассказывал 5-tv.ru, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала, что из-за тяжелого течения COVID-19 она две недели провела в коме.

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