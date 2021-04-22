Секс до старости: какие линии на руке указывают на мощность либидо

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Георгий Иванов
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Эксперт в чтении рисунков на ладони рассказал, как найти «долговечного» партнера.

Фото, видео: depositphotos / konradbak, 5-tv.ru

Многие люди хотят заглянуть не только в свое будущее, но и в будущее своего партнера, чтобы определить его истинные ценности и стремления или же для того, чтобы убедиться в правильности своего выбора. Хиромант Иван Громов в беседе с 5-tv.ru рассказал, можно ли по руке определить человека, который даже в преклонном возрасте будет сексуально активным.

Эксперт честно признался, что на руках нет и не может быть четкого и стопроцентного ответа на этот вопрос, однако в узорах на ладони можно найти некоторые признаки, которые косвенно указывают на особенности половой жизни человека.

«В первую очередь, нужно обратить внимание на правую руку и на состояние так называемого первого „браслета“ — горизонтальной линии у запястья. Он должен быть прямой и ровный, поскольку является общим показателем репродуктивной и мочеполовой системы и ее здоровья. Если линия прямая и ровная, то и здоровье в этой сфере не должно подвести. Если „браслет“ разорван в нескольких местах, поднимается аркой — то у человека могут быть сложности в этом плане, и ожидать от него какой-то особенной активности в сексуальной жизни не приходится», — рассказал специалист.

Иван Громов также добавил, что указать на продолжительность сексуальной активности в течение всей жизни способна и линия жизни, которая, вопреки расхожему мнению, не только ведет «учет» времени, которое нам отпущено.

«Нужно обратить внимание на линию жизни ближе к запястью. Она должна быть четкой, глубокой, прорисованной и даже слегка заходить за ладонь. Эта линяя в целом отражает здоровье человека и качество его жизни. И если качество жизни страдает, то говорить про мощную сексуальную активность некорректно», — пояснил хиромант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, можно ли по рукам понять, что вы идеально подходите друг другу.

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