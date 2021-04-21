Гляжусь в тебя как в зеркало: можно ли по рукам понять, что вы идеально подходите друг другу

Линии на руках могут показать совместимость партнеров для создания крепких отношений и семьи. Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru об основных совпадениях, которые должны быть у идеальной пары.

В первую очередь стоит обратить внимание на линию сердца — это горизонтальная линия расположенная у пальцев. Она показывает общее эмоциональное состояние человека.

«Если у одного человека она достаточно длинная, уходит за средний палец, имеет плавный подъем — это говорит о человеке чувственном. Он способен не только брать, но и отдавать. Их называют романтиками», — пояснил эксперт.

Другой вариант — если линия прямая, короткая, без подъема наверх. Такие люди руководствуются разумом, они очень черствые, более расчетливые. Для них чувства не самое главное.

«Будет тяжело им друг с другом уживаться. Линия должна иметь одинаковое строение. Тогда людям будет более комфортно», — пояснил Громов

Другой нюанс — линия головы. Она расположена ниже линии сердца. Если у человека она длинная, уходит далеко за проекцию среднего пальца, то он скорее всего очень упертый, любит глубоко во все погружаться.

«Люди с более короткой и наклонной линией головы более спонтанны, более эмоциональны, более поверхностны», — рассказал хиромант.

По его словам, если у партнеров эта линия сильно отличается по строению, то в их отношениях пазл не сложится, и им будет тяжело друг с другом ужиться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, без каких линий на руках человек не сможет стать богатым.