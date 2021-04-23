«Да пошла она!» — Муцениеце отшутилась от вопросов о Карпович и Прилучном
Актриса назвала новую пассию экс-супруга милой дамой, но призналась, что не поздоровается с ней при встрече.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Агата Муцениеце спустя год после расставания с Павлом Прилучным старается не комментировать его личную жизнь, но внимание публики к этой теме не дает ей покоя. В гостях «TikTok Шоу» на «Новом Радио» актрису спросили, не надеется ли она вернуть экс-супруга, на что она ответила резким отказом и попыталась отшутиться. Юмористический пасс подпортил ведущий.
«Нет, нет, нет, спасибо! Горбатого что исправит? Правильно…»
«Мирослава!» — вставил ведущий.
«Будем верить!» — закончила фразу Муцениеце.
Роман с Мирославой Карпович приписывают экс-супругу актрисы уже давно, почти с самого момента его расставания с женой и матерью двоих детей. Сам Прилучный слухи не комментирует. Агата тоже не пожелала говорить о возможной разлучнице. При этом она наговорила ей комплиментов, хотя еще некоторое время назад называла не иначе как «особью женского пола».
«Я не лезу в личную жизнь, потому что она больше не моя личная жизнь. И Мирослава меня никак не касается. Я думаю, что она прекрасная, милая дама. Я не сужу, правда», — сказала актриса.
«А ты поздороваешься с ней при встрече?» — полюбопытствовала ведущая.
«Нет. Да пошла она!» — резко заключила с нервным смехом Муцениеце.
На вопрос о том, кто занимает место в ее сердце сейчас, артистка скромно ответила, что она — свободная женщина. В целом чувствовалось, что эта тема уже порядком утомила актрису.
Развод Муцениеце с Прилучным после девяти лет брака стал для фанатов пары громом среди ясного неба. С тех пор экс-жена актера запустила два шоу на YouTube — «Честный развод» и MamBook, в которых расспрашивает звезд о расставаниях и обсуждает воспитание детей. Разлад в семье сыграл на руку ее карьере, подписчиков стало больше, а от гостей шоу нет отбоя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце считает главным плюсом в разводе с Прилучным.
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