Филипп Киркоров прокомментировал примирение Ани Лорак с бывшим мужем-изменщиком

Филипп Киркоров прокомментировал слухи о воссоединении его подруги, певицы Ани Лорак, с бывшим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара рассталась в 2019 году из-за измены Мурата. Они были вместе более десяти лет, в браке родилась единственная дочь артистки София.

Киркоров заявил, что одобряет примирение и считает, что перемены в личной жизни пойдут на пользу не только певице и ее избраннику, но и их наследнице.

«Я очень этому рад. Их дочь счастлива. Может, стоило им отдохнуть какой-то период времени друг от друга, чтобы понять, насколько ценны их отношения на самом деле. Жизнь так коротка, что надо ценить каждый миг, каждого друга», — сказал поп-король.

Не дают покоя публике и журналистам также отношения Филиппа Киркорова с его экс-супругой Аллой Пугачевой. Несмотря на то, что звезды развелись более 15 лет назад, и Примадонна счастлива с юмористом Максимом Галкиным, каждая состоявшаяся встреча экс-возлюбленных вызывает резонанс. И несостоявшаяся тоже.

Так, фанаты были взбудоражены, узнав, что Киркоров не присутствовал на дне рождения Аллы Борисовны — 15 апреля ей исполнилось 72 года. В связи с этим распространилось мнение, что между артистами разгорелась ссора. Однако Филипп Бедросович отказался поддерживать слухи.

«Я не отвечаю на глупые вопросы», — цитирует Киркорова Sobesednik.ru.

Ранее 5-tv.ru публиковал неожиданное мнение бывшего избранника Ани Лорак Юрия Фалеса о ее примирении с неверным Муратом Налчаджиоглу.