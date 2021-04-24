Семь тысяч замороженных пенисов! В Китае арестовали корабль с контрабандой

В Китае арестовали грузовое судно, следовавшее из Нигерии с 7200 замороженных мужских половых членов, пишет нигерийское издание Premium Times.

Это случилось около двух недель назад. Несколько тысяч пенисов были найдены в 36 коробках с надписью «Подорожник» на корабле, пришвартованном в порту под названием «Красный рынок» города Шанхай.

В главном таможенном управлении Китая предупредили, что в Африке участились случаи нападения вооруженных группировок, которые насильно лишают людей детородных органов для того, чтобы потом их продать. В публикации издания сказано, что торговцы человеческими органами ежегодно зарабатывают на контрабанде от 600 до 1,2 миллиарда долларов.

Расследованием дела занялся комитет по правам человека, национальной безопасности и разведке. Через десять недель его представители должны отчитаться о проделанной работе для того, чтобы можно было принимать дальнейшие законодательные меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что нигериец влюбился в морозы и стал заядлым моржом.