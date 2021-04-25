27-летний россиянин Владислав Иванов, прославившийся благодаря участию в китайском шоу талантов под ником Lelush, выбыл из проекта и наконец может вернуться домой, во Владивосток. Информация об этом появилась на официальной странице конкурса Produce Camp 2021 в Instagram.

Чудесное «спасение»

Фанаты восприняли новость о возвращении Лелуша (так его называют в России — Прим. ред.) с восторгом. Еще бы: молодого человека едва ли не насильно удерживали на проекте. Изначально Влад приехал на шоу талантов в качестве переводчика двух японских участников шоу.

По сюжету из 90 претендентов от серии к серии выбирают 11 парней, которые после финала станут участниками бойз-бэнда. Когда Владислав приехал, проекту не хватало еще одного участника и организаторы предложили русскому парню формально включиться в борьбу, обещая, что через пару недель он сможет спокойно вернуться к своим делам, покинув шоу. Уроженец Владивостока подписал контракт и взял себе псевдоним в честь аниме персонажа Лелуша Ламперужа из Code Geass. Он думал, что его командировка не продлится долго. Но в какой-то момент все пошло не по плану.

Иванова заставили выступать на сцене: высокий, харизматичный — он произвел большое впечатление на китайскую публику. Внезапно образовалась крупная фанатская группа, которая активно голосовала за Лелуша и продвигала его. Уйти с проекта добровольно он не мог — держала огромная неустойка, которую пришлось бы заплатить. В это же время организаторов Produce Camp 2021 все устраивало. У шоу, которое идет не первый год, резко выросли рейтинги. А народный любимец Лелуш и стал «кочевать» из тура в тур, пока поклонники отдавали за него свои голоса.

При этом сам Владислав с самой первой серии прикладывал все усилия, чтобы отсеяли именно его. Он не старался петь, танцевать, улыбаться как остальные участники и каждый раз, выходя на сцену говорил — не голосуйте за меня, дайте шанс стать звездой другим участникам, отпустите меня домой, я не создан для шоу-бизнеса. Но фанаты оказались непреклонны. Уставших от холеных поп-айдолов китайских зрителей привлек образ холодного, простого и отстраненного русского парня. Многие даже увидели в нем себя.

Instagram @bogatcio

Энтузиазма у Владислава не было настолько, что на общих танцевальных тренировках и репетициях он часто спал, а в моменты выступлений «держал» каменное лицо. Впрочем, совсем уж расслабляться Лелуш себе тоже не позволял — он не хотел подставлять ребят из своей команды, которые в отличие от него всю жизнь мечтали и старались стать знаменитыми артистами.

Однажды, когда по заданию ему нужно было сочинить текст для песни и исполнить ее, он собрал максимально несвязные друг с другом слова и проговорил их со сцены. Однако эффект оказался обратным. Китайская публика взревела от восторга услышав песню Лелуша.

«Джекпот. Up'нул хостел, homie, я. Мой sold out несет не зло. Главное, чтоб была семья. Вера в чудо — не мое (ya!). Джоинт крутится в домах. Братья учатся ходить (hey!). Этот вид мой из окна. Перестань себя винить», — зачитывал рэп Лелуш.

Отчаявшийся выбыть из шоу Влад Иванов начал подавать сигналы SOS в интервью, жалуясь, что в Китае на шоу его «удерживают». Российские фанаты Лелуша организовали спасательную операцию в соцсетях. В своих постах они неоднократно указывали, что Влад больше не может находиться на проекте. Они даже запустили огромную пиар-кампанию в поддержку любимца и придумали хештеги, призывающие его освободить — #свободулелушу и #FreeLelush. Но и это не помогло.

Но вот, наступило 24 апреля. В этот день состоялся финал шоу и Владислав Иванов по числу голосов просто не попал в число 11 счастливчиков, которые станут участниками бойз-бэнда. Что Лелуш будет делать дальше пока не ясно. Многие россияне ждут, что он вернется в родной Владивосток. Однако, согласно некоторой информации, планы у молодого человека другие. Вероятнее всего он останется в Китае и продолжит там работать. Не исключено, что в сфере шоу-бизнеса.

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