Почему полный отказ от алкоголя может быть смертельно опасен?

Полный отказ от употребления алкоголя может привести к инфаркту. Женщины становятся наиболее подвержены этому риску после 50 лет, а мужчины — после 45. Об этом рассказал телеведущий и главный врач Городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников.

По мнению доктора, регулярный прием малых доз спиртного снижает шансы стать пациентом сердечно-сосудистого отделения. Малой дозой Мясников назвал 19 граммов чистого спирта. Столько содержится, к примеру в 300 граммах пива, 150 граммах вина или 40-граммовой стопке крепкого алкоголя.

«А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта?.. Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», — сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, алкоголь как бы тренирует кровоток, ведь при поступлении его в организм сосуды расширяются, что заставляет кровь циркулировать активнее.

Кроме возраста, пола и отношения к горячительным напиткам факторами риска развития смертельного заболевания доктор назвал курение, «скачки» уровня холестерина, диабет, артериальную гипертонию, малоподвижный образ жизни и наследственность. Если у родственников младше 50 лет случались инфаркты, предупреждает Мясников, стоит помнить об этом и тщательно следить за здоровьем, регулярно посещая соответствующего специалиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии учеными уникального растительного компонента, который способен восстановить разрушенную алкоголем печень.