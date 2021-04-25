«Чтобы ты сдохла»: москвичка сняла на видео издевательства над бабушкой в больнице

Пользователей сети шокировало видео, которое сняла пациентка одной из больниц в Москве. На кадрах, которые имеются в распоряжении 5-tv.ru видно, как нетрезвые медсестры жестоко обращаются с пожилой женщиной, применяют грубую физическую силу и осыпают ее трехэтажными ругательствами.

«Чтобы ты сдохла», — говорила медсестра, чтобы успокоить пожилую пациентку.

«Она будет молчать. Поняла меня? Ты в морг сейчас поедешь!» — после добавила сотрудница больницы.

Лея Леонова, ставшая очевидцем ужасающего обращения медперсонала с пациентами, в беседе с 5-tv.ru рассказала подробности инцидента.

«Началось все с того, что мы с соседками по палате слушали пьяные оры. Я сначала не поняла, спросила, что это такое, почему какие-то мужики ходят у нас по этажу по женскому отделению. Они разгуливали по женскому отделению и орали. Мне девчонки говорят, что медсестры там все уже поддали, все выпили. Я была в шоке, конечно. Потом происходит следующая ситуация: к нам в палату вваливается пьяная медсестра, покачивается, говорит, что уже пора спать, отбой. Я достала телефон и стала снимать», — поделилась Леонова.

По словам очевидицы, никто из пациентов не получил тем вечером необходимых уколов и процедур, поскольку персонал был занят совсем другим. После полуночи, когда, по всей видимости, количество алкоголя в крови у медсестер зашкалило, сотрудницы больницы пытались руганью и угрозами «успокоить» одну пожилую пациентку, которая не могла уснуть.

«Из палаты были слышны маты этой пьяной медсестры. Потом послышались хлопки, шлепки и крики бабушки. Они обзывали ее страшными словами. Потом, видимо, они не выдержали и вывезли в коридор. А что там происходило — можно посмотреть на видео. Говорили, что ее в морг отвезут, если она не заткнется, если не закроет рот. Я была в ужасе, меня трясет», — призналась девушка.

На кадрах, опубликованных в сети, действительно видно, что одна из медсестер имеет очевидные признаки алкогольного опьянения, а в зафиксированном на камеру телефона моменте с избиением отчетливо слышны угрозы и звуки ударов.

Фото, видео: Instagram @lea_leonova_; 5-tv.ru

Лея Леонова сообщила, что направила запись в Роспотребнадзор, Минздрав и руководству больницы. В столичном Департаменте здравоохранения оперативно отреагировали на ситуацию и заявили, что уже начали мероприятия ведомственного контроля, на место выехали специальные инспекторы, а главврач больницы вызван для объяснений.

«Подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в социальных сетях появилось шокирующее видео, на котором женщина жестоко избивает малолетнего ребенка за то, что тот плохо убрался в доме.