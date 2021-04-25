Экс-хоккеист ЦСКА обвинил известного актера Александра Паля и двух его друзей в избиении

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Алиса Маркова
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После встречи со звездой фильма «Горько!», у молодого спортсмена диагностировали тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице.

Фото, видео: Кадр из фильма "Горько!" реж. Жора Крыжовников 2013г., ТАСС /Шамуков Руслан, /Прокофьев Вячеслав, /Бобылев Сергей, depositphotos.com /Lenets_Tatsiana

В Москве известный актер Александр Паль с двумя друзьями, предположительно, мог избить молодого хоккеиста ЦСКА. Об этом заявил сам спортсмен Кевин Антипов. По данным 5-tv.ru, у пострадавшего спортсмена столичные медики диагностировали тяжелые травмы. Он написал заявление в полицию.

32-летний актер театра и кино в настоящий момент едет в отделение. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее имя Александра Паля уже светилось в полицейских сводках. Так, например, в августе 2019 года его задерживали на несанкционированной акции в Москве. Популярный российский актер, известный по фильму «Горько!», сериалу «Толя робот» и многим другим картинам, был задержан 3 августа, на несанкционированном мероприятии на Пушкинской площади. В отношении актера было возбуждено административное дело.

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