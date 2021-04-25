Экс-хоккеист ЦСКА обвинил известного актера Александра Паля и двух его друзей в избиении

В Москве известный актер Александр Паль с двумя друзьями, предположительно, мог избить молодого хоккеиста ЦСКА. Об этом заявил сам спортсмен Кевин Антипов. По данным 5-tv.ru, у пострадавшего спортсмена столичные медики диагностировали тяжелые травмы. Он написал заявление в полицию.

32-летний актер театра и кино в настоящий момент едет в отделение. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее имя Александра Паля уже светилось в полицейских сводках. Так, например, в августе 2019 года его задерживали на несанкционированной акции в Москве. Популярный российский актер, известный по фильму «Горько!», сериалу «Толя робот» и многим другим картинам, был задержан 3 августа, на несанкционированном мероприятии на Пушкинской площади. В отношении актера было возбуждено административное дело.