Как представителям знаков зодиака ускорить встречу с любовью всей своей жизни

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 61 117

Звезды рекомендуют — чтобы получить то, чего у вас никогда не было, надо делать то, что вы никогда не делали.

Как представителям знаков зодиака ускорить встречу с любовью всей своей жизни

Фото: Depositphotos / nebojsa.ki@gmail.com

Если ваше сердце до сих пор свободно или нынешние отношения не устраивают, то нужно что-то изменить в своей жизни, чтобы человек, о котором вы всегда мечтали, оказался рядом и держал бы за руку.

Овны, вам необходимо научиться расставаться с прошлым. Постоянно оглядываясь назад и возвращаясь к бывшим, вы можете не заметить своего счастья в настоящем.

Тельцам стоит убрать выстроенные вокруг себя стены и начать уже подпускать к себе людей поближе. Все время сохраняя неприступность, вы не даете шанса даже познакомиться с тем, кто может стать вашей судьбой.

У Близнецов все проще — главный человек в вашей жизни появится ровно тогда, когда вы сами будете к этому готовы. Поэтому следует больше уделять внимания самосовершенствованию.

У Раков похожая на Овнов ситуация — они боятся отпустить прошлое, потому что видят в нем единственную опору. Но жизнь не стоит на месте, поэтому и вам нужно двигаться дальше.

Гордость Львов порой не позволяет им услышать зов сердца. Звезды рекомендуют вам хоть иногда убавлять голос своего эго, и прислушиваться к тому, куда ведут чувства.

Девы иногда бывают слишком избирательны и придирчивы. Поймите, что пределов совершенства не существует, поэтому присмотритесь к тому, что есть вокруг вас прямо сейчас.

Весы, вам придется серьезно потрудиться, если вы хотите как можно скорее найти свою половинку. Научитесь отделять плохое от хорошего и начните ценить тех, кто любит вас такими, какие вы есть.

Скорпионы часто заводят временные отношения, чтобы ожидать любовь всей жизни с весельем и легкостью. Однако именно эти романы не подпускают к вам того, кто подарит вам счастье.

Стрельцы, вы найдете своего единственного и неповторимого партнера сразу же, как только покинете зону комфорта. Чтобы получить то, чего у вас никогда не было, надо делать то, что вы никогда не делали.

Нужно перестать бояться и избегать отношений, Козероги, чтобы найти свою любовь. Научитесь давать шанс себе и другим.

Излишняя категоричность и максимализм может помешать найти единственного и неповторимого партнера Водолеям. Научитесь идти на компромисс, и вы не заметите, как рядом с вами окажется верный спутник жизни.

Заниженная самооценка зачастую не дает Рыбам открыться перед людьми в полной мере. Когда вы станете объективно оценивать себя, то в вашу жизнь придет тот, кого вы действительно заслуживаете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мешает разбогатеть разным знакам зодиака.

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