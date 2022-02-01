К большому сожалению, ученые еще не придумали лекарство, которое бы исцеляло от рака. Несмотря на глобальную пропаганду здорового образа жизни, статистика по онкозаболеваниям печальна. Только в прошлом году неутешительный диагноз поставили 19,3 миллиона людей во всем мире. Еще десять миллионов скончались в результате осложнений.

Как не пропустить болезнь и почему так часто медики выявляют ее на последней стадии — рассказал хирург, онколог Михаил Мяснянкин.

Преступная халатность

В беседе с 5-tv.ru эксперт отметил: специфика заболевания такова, что первые его симптомы появляются, еще когда есть шанс спастись. Рак не воздушный шарик — он не может за сутки развиться с первой до терминальной стадии, отмечает Мяснянкин. Конечно, есть и агрессивные виды опухолей. Но и их реально диагностировать и лечить в незапущенном состоянии.

«Всегда есть определенные предрасполагающие факторы», — подчеркнул медик.

Онколог объяснил, что чаще всего злокачественные опухоли образуются на самых «больных» местах. Речь идет о хронических заболеваниях органов и систем, которые более подвержены вредоносному воздействию. Например, не исключено, что у человека с гастритом или язвенной болезнью желудка может развиться рак.

Проблема «запущенных» пациентов в том, что они умышленно игнорируют болезненные симптомы долгие годы. В обществе не принято жаловаться на свои проблемы, а потому человек предпочитает проглотить таблетку, чем признать, что с ним что-то не так.

Врач отмечает: при регулярной диспансеризации и проведении нужной диагностики упустить рост опухоли невозможно.

«Поэтому обязательно необходимо вовремя обследоваться, а также стараться с настороженностью относиться к симптомам», — заключил Михаил Мяснянкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка.