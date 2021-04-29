Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

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Анна Васильева
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Один бокал этого напитка содержит это всего лишь 100 килокалорий и антиоксиданты.

Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Фото: Depositphotos /alcohol

Стало известно, какой алкогольный напиток — самый безвредный. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

Оказывается, меньше всего вреда организму наносит сухое вино. В одном бокале объемом 150 миллилитров содержится всего 100 килокалорий.

«Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты», — цитирует слова эксперта НСН.

Шмелева отметила, что медицинского подтверждения данному утверждению нет, но у жителей Италии и Франции, которые регулярно пьют такие вина, улучшено качество холестеринового обмена.

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