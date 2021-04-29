«Иди мимо»: украинцы высмеяли слова Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

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Анна Васильева
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Жители Незалежной предложили лидеру страны свои варианты мест для переговоров.

«Иди мимо»: украинцы высмеяли слова Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

Фото: www.globallookpress.com /Maksym Polishchuk

Читателей украинских изданий насмешило заявление президента страны Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости.

Жителям Незалежной непонятен такой несерьезный подход Зеленского к переговорам с Путиным. Ранее президент Украины говорил, что для встречи с Путиным подойдет Донбасс. Теперь украинцы решили сами «подкинуть» Зеленскому несколько вариантов.

«Не диктуй свои условия. Хочешь встретиться и обсуждать что-то — приезжай в Москву. Не хочешь в Москву, иди мимо»;

«А почему не в „Макдональдсе“?»;

«Ну что за детский сад? Какая разница, где? Можно и по телефону поговорить — было бы желание»;

«Мне нравится, как наш карлик уже все решил за всех. Только вот интересно, сам Путин знает, что вроде как в Ватикан должен лететь?»;

«Почему тогда не в Южном Судане? Там как раз можно посмотреть, как люди умеют договариваться и как они умеют решать вопросы войны. Очень обстановка располагающая», — написали украинцы.

Также свое мнение по поводу слов Владимира Зеленского выразила украинская журналистка Светлана Крюкова.

«Переговоры с Путиным в Ватикане… Круче было бы только предложить как переговорную площадку гору Кайлас, резиденцию Далай-ламы (Лауреата Нобелевской премии мира, между прочим), Антарктиду, Галапагосские острова или остров Пасхи — среди его каменных истуканов, чтобы атмосферно фоточку сделать», — написала она в Telegram.

Идея встретиться с Путиным в Ватикане пришла Зеленскому во время интервью журналистам итальянского издания la Repubblica. Лидер Украины заявил, что глобальные проблемы лучше решать у «святого престола». Он также, неожиданно для всех, заметил, что сам Папа Римский был бы не против выступить в качестве третейского судьи. Правда, последний об этом, по мнению политологов, даже не догадывается.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог оценил идею Зеленского о месте встречи с Путиным.

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