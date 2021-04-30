При обыске в квартире экс-замгенпрокурора и судьи обнаружили 15 миллионов рублей

При обыске в квартире бывшего заместителя генпрокурора Ивана Кондрата и судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат, чей сын Николай подозревается в организации серии убийств, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 200 тысяч долларов наличными, что эквивалентно 15 миллионам рублей. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в автомобиле Кондрата-младшего следователи нашли еще 100 тысяч долларов, то есть 7,5 миллиона рублей. Объяснить происхождение крупной суммы наличных ни 20-летний подозреваемый, ни его родители не смогли.

Ранее стало известно, что высокопоставленные отец и мать молодого человека, которому вменяют организацию тяжких преступлений, пытались оказывать давление на следствие и добиться, чтобы их сына перевели из СИЗО под домашний арест.

Как сообщал 5-tv.ru, сын бывшего замгенпрокурора России и судьи Московского арбитражного суда подозревают в организации убийств двух предпринимателей. Также он может быть замешан в убийстве своего водителя, которого, предположительно, «заказал» за 80 тысяч рублей.