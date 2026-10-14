Российскую вакцину от рака хотят включить в ОМС

Российскую вакцину от рака планируют включить в ОМС с 2027 года

Российскую персонализированную мРНК-вакцину «Онкорна» для терапии колоректального рака планируют включить в перечень медицинской помощи, оплачиваемой по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), с 2027 года. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева.

«На следующий год мы планируем дополнительно расширить персонифицированные методы лечения другими вакцинами, в том числе разработанными коллегами из ФМБА — „Онкорна“ и другие», — сказала она на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам Царевой, лечение будут проводить федеральные клиники, а оплачивать его планируют за счет средств ОМС. Она подчеркнула, что получить такую помощь смогут все граждане России.

В апреле Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины «Онкорна». Препарат предназначен для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, которые прошли две или более линии системной противоопухолевой терапии. Также вакцину применяют при колоректальном раке с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) в комбинации с ингибиторами контрольных точек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России до конца 2026 года первую персонализированную мРНК-вакцину от рака кожи «Неоонковак» получат 20 пациентов.

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