Путин обсудил с главой Минтранса тарифы на такси с детьми

Владимир Путин встретился с главой Минтранса Андреем Никитиным. Глава государства обсудил идею, которая касается практически всех, у кого есть дети. Ведомство собирается до конца года внести в Госдуму законопроект, позволяющий не переплачивать за поездки в такси с несовершеннолетними пассажирами. Сейчас тарифы с детским креслом заметно выше, чем обычные.

Андрей Никитин также доложил, как продвигается строительство трасс в разных регионах страны и как идет внедрение беспилотного транспорта. Такие машины уже курсируют по дорогам.

— Работают у нас беспилотные грузовики — уже не только на трассе Москва — Петербург, но и на трассе М-12 «Восток», — сказал министр транспорта Андрей Никитин.

— Там расстояния какие — на трассе «Восток»? — спросил Владимир Путин.

— Они до Челябинска ходят сейчас. То есть в принципе там две тысячи километров почти. То есть они из Петербурга через Москву по ЦКАДу идут…» — «До Челябинска». — «До Челябинска, да. Плюс тогда по вашему поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает, — доложил Андрей Никитин.

— Очень хорошо, — ответил Владимир Путин.

— В Свердловской области продолжаем трассу «Россия». Уже, собственно говоря, до Тюмени она теперь дойдет, наша трасса М-12 — добавил министр.

Обсудили и введение в эксплуатацию крупных объектов, таких как первый автомобильный мост между Россией и КНДР. А в Ленинградской области идет реконструкция грузопассажирского пункта пропуска в Усть-Луге — его возможности увеличатся вдвое.

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