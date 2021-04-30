«Подло, исподтишка»: в пресс-службе главы Коми объяснили скандальную запись

В пресс-службе губернатора Республики Коми заявили, что аудиозапись, на которой Владимир Уйба в нецензурной форме оскорбляет депутата от КПРФ Олега Михайлова и предлагает ему «выйти» для разговора, была сделана «исподтишка». Что касается выражений, которые глава региона при этом использовал, то они были сказаны на «языке, понятном депутату», пояснили в окружении Уйбы.

«Вчера состоялся ежегодный доклад главы Республики Коми перед региональным Госсоветом. По регламенту лидеры фракции могут задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Алексеевич Михайлов говорил совсем не об отчете: сразу же начал свое выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича. Михайлов оскорбил человека, трижды награжденного орденом Мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках», — заявил руководитель пресс-службы главы Республики Коми Евгений Ракин.

Он подчеркнул, что Уйба на явную провокацию депутата не поддался и спокойно выслушал его речь, хотя в подобной ситуации «многие другие просто не сдержались бы и ответили обидчику прямо в зале, не дожидаясь перерыва».

«Вполне ожидаемо, что за пределами зала Владимир Викторович подошел к Михайлову и потребовал неких разъяснений. При этом обратился к нему на том языке, на котором Олег Алексеевич, видимо, только и понимает. Реакция Олега Алексеевича вполне ожидаема: он отказался отвечать за свои слова. Более того, повел себя подло, исподтишка записав разговор, и быстро ретировался», — описал ситуацию руководитель пресс-службы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, депутат от КПРФ Олег Михайлов заявил, что глава Коми Владимир Уйба хлестко и крайне нецензурно выругался в его сторону, а также угрожал ему после очередного заседания Горсовета. В качестве доказательства Михайлов предоставил аудиозапись, на которой Уйба якобы приглашал соперника «выйти, чтобы его «урыть *****».