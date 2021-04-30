К сердцу через желудок: какие блюда предпочитают мужчины разных знаков зодиака?

Согласно известной народной мудрости, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Астрологи считают, что знак зодиака не только наделяет людей определенными чертами характера, но и во многом определяет их предпочтения, в том числе, в еде. Поэтому специалисты составили этот гороскоп, который поможет понять как завоевать избранника при помощи правильно подобранного меню на романтический ужин.

Овен

Мужчины этого знака зодиака страстные и вспыльчивые, но при это в еде не привередливы. Они любят простую и сытную пищу, а кроме того предпочитают блюда поострее. Представители огненного знака не очень жалуют экзотику, хотя блюда мексиканской кухни способны поразить их.

Телец

Этот знак зодиака можно смело назвать гедонистами: они любят роскошную жизнь и изысканную, вкусную еду. Их можно покорить искусно приготовленной бужениной или запеченным окороком. Кроме того, представители этого знака зодиака большие сладкоежки, поэтому в их трапезе обязательно должен присутствовать десерт.

Близнецы

Мужчинам этого знака легко угодить, а еда сама по себе не представляет для них большого интереса, они будут рады любому угощению. Однако, если блюдо будет обладать полезными свойствами это очень сильно впечатлит мужчину-Близнецов.

Рак

Представители этого знака зодиака любят обилие свежих овощей и фруктов, а кроме того Раки являются настоящими ценителями вкусной пищи и охотно пробуют разнообразные кухни мира. Мужчины этого знака зодиака очень любят сладкое, поэтому фруктовый пирог будет идеальным вариантом для них.

Лев

Мужчины этого знака уделяют много внимания внешнему виду, поэтому сервировка блюда имеет такое же важное значение, как и его вкус. Львы любят мясо в сочетании со свежими овощами, а на закуску предпочитают изысканное вино вместе с сырной тарелкой.

Дева

Представители этого знака зодиака часто имеют не самый сильный желудок, поэтому следует избегать острого, жареного и жирного. Вы можете порадовать Дев нежирным мясом, которое лучше дополнить нежными сырами, овощами или даже творогом. Представители этого знака зодиака любят бананы, груши, апельсины и яблоки.

Весы

Самое главное во всей трапезе, по мнению мужчин-Весов, это обилие разнообразных десертов на столе. Из всех знаков зодиака, этот — самый большой сладкоежка. В качестве основного блюда можно подать птицу или рыбу.

Скорпион

Этот знак зодиака любит новые и неожиданные гастрономические сочетания, поэтому, чтобы произвести впечатление, необходимо обратиться к рецептам экзотической и пряной кухни, например, индийской. Мужчинам-Скорпионам может прийтись по вкусу птица в карри соусе.

Стрелец

Этот знак зодиака отдает предпочтение домашней кухне с обилием жирной пищи. Они будут в восторге от запеченной рыбы и птицы вместе с картофелем или рисом. Лучше разнообразить тяжелый для желудка прием пищи сочными и свежими овощами.

Козерог

Мужчины этого знака зодиака любят острые и пряные блюда, им жизненно необходимо есть как можно больше фруктов и овощей. Для антуража мужчины-Козероги любят начать ужин с небольшого аперитива, поэтому будьте готовы к такому развитию событий.

Водолей

Здоровая, сытная и при этом не тяжелая еда — важные условия для хорошего ужина в понимании мужчин-Водолеев. Не готовьте им жирное мясо, лучше выбрать блюда с обилием овощей и необычных соусов, раскрывающих привычный вкус с оригинальной стороны.

Рыбы

Романтичные и мечтательные мужчины-Рыбы будут больше интересоваться вами, чем блюдами во время ужина. Их легко удивить трапезой в восточном стиле. Они будут восхищены, если вы сможете приготовить что-нибудь из японской или китайской кухни.

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