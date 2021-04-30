Бывает такое, что в одной семье сразу несколько человек страдают от рака, и у остальных членов семьи возникает вопрос: не может ли онкозаболевание передаться по наследству? В интервью 5-tv.ru онколог и химиотерапевт Базылев Андрей рассказал, на что стоит обратить внимание, чтобы предотвратить развитие смертельного недуга.

По словам специалиста, рак не считается наследственным заболеванием, но можно унаследовать мутации, которые повышают риск развития того или иного вида онкологии.

«Для того, чтобы понять, есть ли у вас риск развития рака, нужно обратить внимание на следующие вещи. Первое — есть ли у ваших родственников в анамнезе онкологическое заболевание, которое развилось, когда им было меньше 50 лет. Второе — это наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников. Третье — это развитие онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака легкого у человека, который никогда в жизни не курил», — пояснил врач.

Но не стоит беспокоиться, если что-либо из этого было обнаружено в семье. Эксперт посоветовал просто сходить к онкологу или генетику, который укажет, анализы на какие мутации необходимо сдать для того, чтобы подтвердить или опровергнуть этот риск.

«И тогда вы будете четко понимать свои дальнейшие действия», — заключил Базылев.

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