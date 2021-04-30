Для мечтающих разбогатеть: как подготовить неразменный рубль в Великую субботу?

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Екатерина Бородина
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Заговоренный оберег принесет своему обладателю несметное богатство.

Для мечтающих разбогатеть: как подготовить неразменный рубль в Великую субботу?

Фото: Depositphotos / moiseenko1612@yandex.ru

Великая или Страстная суббота — последний день перед Пасхой, который в 2021 году выпадает на 2 мая. Этот день наполнен особым смыслом и идеально подходит для молитв и ритуалов. Например, в Великую субботу в Иерусалиме проходит схождение Благодатного огня, сообщает ФАН.

Именно в этот удивительный период можно сделать неразменный рубль. Обряд стоит провести перед тем как отправиться в церковь на Пасхальную службу. Необходимо взять новый рубль и завязать его в платочек, который затем следует поместить на груди.

Когда вы придете на службу, нужно дождаться момента, когда запоют: «Аллилуйя, аллилуйя». В это время нужно тихонечко достать узелок с монетой и прошептать заговор.

«Христос воскресе, Будь, мой рубль золотой, по гроб мне верный и неразменный. Аминь»

Есть еще один способ сделать рубль неразменным. Согласно народным поверьям, следует встать в угол церкви во время Светлой заутрени, держа в руке монетку и дождаться, когда священнослужитель первый раз произнесет: «Христос воскресе». Вместо «Воистину воскресе» стоит тихо произнести: «Антомоз маго». Тогда монетка получит чудодейственную силу и принесет богатство своему хозяину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нужно знать о Страстной неделе.

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