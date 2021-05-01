Звезду «Пацанок» разыскивают по подозрению в поножовщине на вечеринке диджея в Москве

По подозрению в нанесении ножевых ранений одной из участниц вечеринки диджея Яны Бородиной в Москве разыскивают участницу шоу «Пацанки» Ксению Милас. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, Бородина пригласила к себе в гости трех приятельниц, однако они что-то не поделили между собой, и одна из них, предположительно, ранила ножом другую в спину и руки. В результате пострадавшая — по данным 5-tv.ru, Марина Ефименко — была госпитализирована. Согласно обновленной информации, помимо девушек, в квартире еще было два ребенка, один из которых несовершеннолетний. Они легли спать вечером и проснулись только под утро.

Яна Бородина родилась 19 февраля 1983 года, а училась в Санкт-Петербурге. Основным местом работы девушки уже почти десять лет остается столичный ночной клуб под названием Enjoy Night. Она успешно совмещает работу диджея и организатора праздничных мероприятий. Кроме того, ходят слухи о том, что Бородина пробует себя в качестве дизайнера: разрабатывает собственную линию одежды.

Ксения Милас — экс-участница шоу «Пацанки-3», представительница ЛГБТ-сообщества.