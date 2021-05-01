Звезду «Пацанок» разыскивают по подозрению в поножовщине на вечеринке диджея в Москве

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 026

Ксения Милас, предварительно, была одной из гостей Яны Бородиной

Звезду «Пацанок» разыскивают по подозрению в поножовщине на вечеринке диджея в Москве

Фото: Instagram @official_milas

По подозрению в нанесении ножевых ранений одной из участниц вечеринки диджея Яны Бородиной в Москве разыскивают участницу шоу «Пацанки» Ксению Милас. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, Бородина пригласила к себе в гости трех приятельниц, однако они что-то не поделили между собой, и одна из них, предположительно, ранила ножом другую в спину и руки. В результате пострадавшая — по данным 5-tv.ru, Марина Ефименко — была госпитализирована. Согласно обновленной информации, помимо девушек, в квартире еще было два ребенка, один из которых несовершеннолетний. Они легли спать вечером и проснулись только под утро.

Яна Бородина родилась 19 февраля 1983 года, а училась в Санкт-Петербурге. Основным местом работы девушки уже почти десять лет остается столичный ночной клуб под названием Enjoy Night. Она успешно совмещает работу диджея и организатора праздничных мероприятий. Кроме того, ходят слухи о том, что Бородина пробует себя в качестве дизайнера: разрабатывает собственную линию одежды.

Ксения Милас — экс-участница шоу «Пацанки-3», представительница ЛГБТ-сообщества.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.85
0.47 90.59
0.44
Три типа энергии: какие знаки зодиака кармически связаны между собой?

Последние новости

8:49
В Душанбе 29 человек пострадали при мощном взрыве на АЗС — видео
8:40
Три типа энергии: какие знаки зодиака кармически связаны между собой?
8:33
«Убрать с глаз долой»: какой была последняя воля принца Филиппа
8:31
Замначальника УСБ ГУФСИН Иркутска арестован за взятку в 60 миллионов рублей
8:20
«Выжимали до последней капли»: Лановой стал жертвой обмана перед смертью
8:16
Пасха: что можно и что нельзя делать 2 мая

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
«Я буду слушаться дядю»: Никита Панфилов узнал об измене жены от сына
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака