Звезду «Пацанок» разыскивают по подозрению в поножовщине на вечеринке диджея в Москве
Ксения Милас, предварительно, была одной из гостей Яны Бородиной
Фото: Instagram @official_milas
По подозрению в нанесении ножевых ранений одной из участниц вечеринки диджея Яны Бородиной в Москве разыскивают участницу шоу «Пацанки» Ксению Милас. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительным данным, Бородина пригласила к себе в гости трех приятельниц, однако они что-то не поделили между собой, и одна из них, предположительно, ранила ножом другую в спину и руки. В результате пострадавшая — по данным 5-tv.ru, Марина Ефименко — была госпитализирована. Согласно обновленной информации, помимо девушек, в квартире еще было два ребенка, один из которых несовершеннолетний. Они легли спать вечером и проснулись только под утро.
Ксения Милас — экс-участница шоу «Пацанки-3», представительница ЛГБТ-сообщества.
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