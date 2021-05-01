Характер и судьба: какую тайну в себе хранит имя дочки Меладзе и Джанабаевой

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Анна Васильева
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Ребенок знаменитостей появился на свет 12 апреля.

Характер и судьба: какую тайну в себе хранит имя дочки Меладзе и Джанабаевой

Фото: Instagram @meladzevalerian

Певица Альбина Джанабаева и артист Валерий Меладзе 12 апреля стали родителями девочки. Малышке дали одно из редчайших имен современности — Агата. Известно, что каждая буква имени — источник определенной вибрации, а между именем и судьбой существует особенная связь. Что же может ждать Агату Меладзе?

Значение имени Агата

Имя Агата считается европейским вариантом произношения русского имени Агафья. Хотя на самом деле именно Агата — первоисточник. Это древнегреческое имя. В переводе оно означает «добрая» или «хорошая». В древнегреческой мифологии «Агатос» — один из эпитетов Зевса.

Какой характер у Агат

Буква «А» в начале имени наделяет Агат амбициозностью и честолюбием, желанием быть первыми во всем, привлекать к себе внимание. Остальные буквы имени говорят о жажде знаний, открытий, здравости суждений, железной логике, добросовестности и перфекционизме.

Имя Агата наделяет характер такими положительными качествами как невозмутимость, уверенность, умение отстаивать свою точку зрения. Склад ума у Агат во многом мужской: они опираются на логику, любят последовательность в рассуждениях.

Маленькие Агаты

Так что же может ждать родителей Агаты Меладзе в ближайшие годы? Известно, что в раннем детстве Агаты любознательны и сдержанны. И как бы сильно этих девочек не любили родители, избаловать их не получится. Маленькие Агаты — идеальные дети: послушные, добрые, усидчивые. Имя может одарить натуру Агаты умиротворенностью и умением уступать — она никогда не поднимет истерику из-за отказа в покупке игрушке и не покажет обиду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Меладзе с новорожденной дочкой растрогало поклонников.

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