Можно ли родителям переодеваться при детях? — мнение сексолога

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская Эксклюзив 1 076

Инна Паустовская объяснила 5-tv.ru, чем может обернуться для психики ребенка привычка взрослых обнажаться перед ним.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Pohner; 5-tv.ru

Одни родители свободно переодеваются перед своими детьми, а другие стараются всячески оградить ребенка от созерцания чужого обнаженного тела. Есть ли реальный риск, что нагота родителей оставит на психике их наследников свой след?

Ничего ужасного от простого переодевания перед ребенком не случится, объяснила в беседе с 5-tv.ru психолог-сексолог Инна Паустовская. Она полагает, что это может даже пойти на пользу маленькому человеку.

«В этом нет ничего критичного. Когда родитель не стыдится сам своей наготы — это то, что учит детей любить и принимать свое тело. Это формирует у него здоровую самооценку и здоровое сексуальное развитие», - пояснила Паустовская.

А вот стремление спрятаться от ребенка в процессе переодевания, прикрыть от него свое тело, напротив, может привести к проблемам.

«Когда родитель сам стыдится своего обнаженного тела, это то, что в дальнейшем формирует комплексы у ребенка», — убеждена психолог-сексолог.

Но не стоит сравнивать обыденный процесс переодевания дома с привычкой брать детей в места, где есть обнаженные взрослые — особенно противоположного пола. Не стоит заводить маленьких мальчиков в женские раздевалки или брать девочек в мужскую баню.

«Такого рода опыт может быть травмирующим для неокрепшей детской психики, — рассказала Инна Паустовская. — Ни один здравомыслящий взрослый не станет этого делать. А вот просто переодеваться перед ребенком, не делая никаких акцентов на том, что родитель обнажен, — это абсолютно нормально. Так ребенок научится любить свое тело, принимать его таким, какое оно есть».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школьники и их родители справляются с дистанционным обучением.

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