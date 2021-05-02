Мамины гены: Гарри Галкин спел в честь Пасхи необычайно красивым голосом

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Анастасия Шадская
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Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина в последнее время часто демонстрирует свой музыкальный талант.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Сын певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина — Гарри — порадовал фанатов звездного семейства своим пением. Мальчик исполнил пасхальное песнопение, а затем вместе с сестрой-двойняшкой Лизой прочитал поздравительные стихи в честь церковного праздника.

Трогательным видео поделился с подписчиками в Instagram отец близнецов — ведущий Максим Галкин.

«Всех православных со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес!»

Instagram @maxgalkinru

Раньше фанаты часто слышали пение Лизы Галкиной. Теперь же убедились, что и ее брат обладает и слухом, и голосом. Его ангельский голосок привел всех в полный восторг.

«Какие умнички, воистину воскресе!»;

«С праздником вашу семью, счастья здоровья!»;

«Удивительные милые дети»;

«Взяли от мамы и папы талант и красоту!» — написали Галкину в комментариях под видео.

Гарри и Лиза появились на свет в 2013 году благодаря суррогатной матери, их биологические родители — Галкин и Пугачева. Воспитанные и разносторонне развитые близнецы сразу стали любимцами русскоязычной сети. И если раньше всеобщее восхищение вызывала в основном Лиза, то теперь голоса разделились поровну между ней и Гарри.

Ранее 5-tv.ru писал, как разыгравшийся Гарри отказался слушаться Аллу Пугачеву.

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